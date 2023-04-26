السوداني يوجه بإرسال طائرتين لإجلاء العراقيين العالقين في السودان

كما وجّه السوداني بحسب بيان لمكتبه "الجهات الأمنية المختصة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية لضمان سلامة المواطنين وإعادتهم إلى أرض الوطن بالسرعة الممكنة".



وكانت وزارة الخارجية، وجهت الأمس نداءً عاجلاً الى الجالية العراقية في السودان الذي يشهد اقتتالاً بين قوات الجيش والرد السريع منذ أيام.



وحثت الخارجية العراقيين إلى "التجمُّع في منطقة {المنشية} الواقعة في شارع أوماك بالقرب من مقر الأمم المتحدة عند شركة MTN" مبينة ان "موعد إنطلاق حافلات النقل ستكون في يوم الأربعاء الموافق 2023/4/26، في الساعة السادسة صباحًا متجهةً إلى بورتسودان".