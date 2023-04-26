الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 26 نيسان 2023 ساعة 13:58

الأدميرال سياري: الشعب الإيراني قضى على تهديدات الأعداء عدة مرات

الأدميرال سياري: الشعب الإيراني قضى على تهديدات الأعداء عدة مرات
جاء ذلك في الكلمة التي القاها الادميرال " سياري " في مراسم افتتاح الدورة الـ 21 للنخبة العسكرية التي اقيمت في مركز التدريب لجنود سلاح البر في الجيش، وأكد على الدور الأساسي الذي يؤديه الجيش في الاستقلال والدفاع عن السيادة الوطنية الايرانية.

وتابع قائلا: ان جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية وبالتعاون مع القوات المسلحة الاخرى استطاع الحاق الهزيمة بجيش العدو المدجج بالسلاح الذي وقفت الى جانبه الكثير من دول العالم في مرحلة الدفاع المقدس في الحرب التي فرضها صدام على ايران (1980-1988).

وشدد هذا المسؤول العسكري على أن امتلاك ايران الاسلامية قوة الردع، من شأنه أن يمنع الاعداء من الاساءة الى استقلال ايران وسيادتها الوطنية.

وأكد ضرورة تحديث التقنية في المعدات الدفاعية للصمود بوجه الأعداء وقال: ان ايران تتبوأ في الوقت الحالي أعلى مرتبة من الاستعداد القتالي، حيث يعود الفضل في ذلك الى تحديث المعدات واستخدام التقنيات الحديثة وزيادة القوة الصاروخية والسايبرية والحروب الالكترونية.

وأشار الى بلوغ ايران مرحلة الاكتفاء الذاتي في توفير المعدات الدفاعية وقال: ان بلوغ هذه المرحلة انما تم بفضل الاعتماد على قدرات الخبراء والنخبة في داخل الجمهورية الاسلامية الايرانية الذي أدى الى تعاظم قوة الردع لديها بشكل ملحوظ.

وأضاف قائلا: اننا نستفيد من الخبرة العلمية لدى شباننا في القوات الـ 4 بالجيش لتوفير المعدات العسكرية الحديثة، حيث أن الكثير من دول العالم يرغبون بشراء هذه المعدات التي انتجها شباننا الثوريون الغيارى.
رقم : 1054403
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هزيمة أمريكا في طبس.. يوم دفنت رمال إيران النسر الأمريكي ومخلبه
هزيمة أمريكا في طبس.. يوم دفنت رمال إيران النسر الأمريكي ومخلبه
العين الأمريكية العوراء.. لماذا تتستر إمريكا على فساد الأنظمة الدائرة في فلكها؟
العين الأمريكية العوراء.. لماذا تتستر إمريكا على فساد الأنظمة الدائرة في فلكها؟
26 نيسان 2023
ايران: مجلس الأمن جعل بِصَمْتِه الفلسطينيين عرضة لعنف مستمر
ايران: مجلس الأمن جعل بِصَمْتِه الفلسطينيين عرضة لعنف مستمر
26 نيسان 2023
رئيس الجمهورية يزور محافظة خوزستان غدا الخميس
رئيس الجمهورية يزور محافظة خوزستان غدا الخميس
26 نيسان 2023
فدوي: الاميركيون والصهاينة غير قادرين على الصمود امام قدرات الحرس الثوري
فدوي: الاميركيون والصهاينة غير قادرين على الصمود امام قدرات الحرس الثوري
26 نيسان 2023
دخول الصين القوي إلی القضية الفلسطينية
دخول الصين القوي إلی القضية الفلسطينية
25 نيسان 2023
اتساع موجة كراهية الصهاينة في الغرب
اتساع موجة كراهية الصهاينة في الغرب
25 نيسان 2023
تحولات متسارعة.. اجتماع رباعي حول سوريا في موسكو، ما رسائله؟
تحولات متسارعة.. اجتماع رباعي حول سوريا في موسكو، ما رسائله؟
25 نيسان 2023
الرئيس الايراني يتفقد أحد مراكز رعاية الفتيات فاقدات المعيل
الرئيس الايراني يتفقد أحد مراكز رعاية الفتيات فاقدات المعيل
25 نيسان 2023
حرس الثورة الإسلامية يجاهد في قلب الميدان بجانب دوره في ازالة الحرمان
حرس الثورة الإسلامية يجاهد في قلب الميدان بجانب دوره في ازالة الحرمان
24 نيسان 2023
'العاروري' رجل محور المقاومة الاستراتيجي
24 نيسان 2023
منظمة الصناعات الجوية: تسلمنا العديد من طلبات شراء معدات ومسيرات ايرانية
منظمة الصناعات الجوية: تسلمنا العديد من طلبات شراء معدات ومسيرات ايرانية
24 نيسان 2023
بعد ان لجمت أمريكا.. بلينكن غاضب من قوة الردع الإيرانية
بعد ان لجمت أمريكا.. بلينكن غاضب من قوة الردع الإيرانية
24 نيسان 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
دخول الصين القوي إلی القضية الفلسطينية
اتساع موجة كراهية الصهاينة في الغرب
تحولات متسارعة.. اجتماع رباعي حول سوريا في موسكو، ما رسائله؟
بعد ان لجمت أمريكا.. بلينكن غاضب من قوة الردع الإيرانية