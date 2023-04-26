الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 26 نيسان 2023 ساعة 15:25

وزیر الدفاع: الجيش الايراني یتزود بـ 200 طائرة مسيّرة

وزیر الدفاع: الجيش الايراني یتزود بـ 200 طائرة مسيّرة
ووفقاً للمذكرة التي كتبها العميد أشتياني لصحيفة إيران حول إضافة 200 طائرة بدون طيار إلى الجيش الإيراني انه وفي الأسبوع الماضي تم تسليم أكثر من 200 طائرة بدون طيّار من أنواع كرار وأبابيل وآرش في مناطق متفرقة من البلاد إلى جيش الجمهورية الإسلامية الايرانية بحضور كبار قادة القوات المسلحة وأضيفت هذه المعدات إلى الأسطول القتالي للبلاد.

وتابع في مذكرته مشيراً الى ان الدراسات والتقييمات لساحات المعارك المستقبلية المحتملة تؤكد على الدور المهم والأولوية للطائرات بدون طيار.

وذكّر بان تطوير الطائرات بدون طيار قد بدأ في نهاية فترة الدفاع المقدس (الحرب المفروضة من قبل نظام صدام البائد علی ایران... 1980-1988) واستمر هذا المسار الى ان حقق علماء الدفاع والمتخصصون في البلاد تقدماً هائلاً في صناعة الدفاع في وقتنا الراهن.وتبلورت هذه الجهود المبذولة منذ ذلك الحين في تصميم وبناء وانتاج الطائرات بدون طيّار لمختلف مهام واحتياجات البلاد و القوات المسلحة بشكل جعل الأصدقاء والأعداء يقرّون بمكانة وقدرة الجمهورية الاسلامية الايرانية على انها من بين البلدان القليلة الأولى في العالم في مجال صناعة الطائرات بدون طيار.

وفي اشارة الى القدرات والمهارات المكتسبة وتنوع هذه الطائرات بدون طيّار وقدرة القوة القتالية للقوات المسلحة بشكل كبير واوضح بأن هناك جهوداً مبذولة من جميع الاطراف للحفاظ على هذه الميزة التنافسية والاستراتيجية لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة من خلال المبادرة والابتكار.

واستكمل حديثه في هذا السياق، قائلاً:" انه و بنفس الطريقة التي أُعلن بها عن تقرير التقدم المحرز ألفت انتباه الشعب الإيراني النبيل الى انه تم اليوم وبفضل الله تعالى تحقيق إنجازات لا حصر لها في الدفاع والاستعداد لمواجهة العدو."

وبناءً على ذلك ،:"إن وزارة الدفاع تعتبر نفسها ملزمة وستستمر بقوة في دعم القوات المسلحة في مجالات توليد القوة الأخرى مثل الصواريخ والدفاع الجوي والقتال البري والحرب الإلكترونية وصناعة الطيران ."

وفي إشارة الى تقدير هذه الفرصة وجميع جهود العلماء والمتخصصين المبذولة في بلدنا، أضاف العميد اشتياني :"نحن عازمون كما في الماضي على استخدام القدرات الوطنية لإنتاج قوة البلاد لذا فإن الشركات والجامعات القائمة على المعرفة لها مكانة خاصة في هذا الاتجاه."

وأشار إلى أن وزراة الدفاع وكما في العام الماضي ستحاول استخدام الفائض من هذه التقنيات لتحقيق خدمة تقدم البلاد في العام الحالي.

كما اشار إلى اهمية القدرات والمهارات الدفاعية المكتسبة في حدوث تحول هائل في قطاع التكنولوجيا وجودة المنتجات الدفاعية وغير الدفاعية.
رقم : 1054421
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هزيمة أمريكا في طبس.. يوم دفنت رمال إيران النسر الأمريكي ومخلبه
هزيمة أمريكا في طبس.. يوم دفنت رمال إيران النسر الأمريكي ومخلبه
العين الأمريكية العوراء.. لماذا تتستر إمريكا على فساد الأنظمة الدائرة في فلكها؟
العين الأمريكية العوراء.. لماذا تتستر إمريكا على فساد الأنظمة الدائرة في فلكها؟
26 نيسان 2023
ايران: مجلس الأمن جعل بِصَمْتِه الفلسطينيين عرضة لعنف مستمر
ايران: مجلس الأمن جعل بِصَمْتِه الفلسطينيين عرضة لعنف مستمر
26 نيسان 2023
رئيس الجمهورية يزور محافظة خوزستان غدا الخميس
رئيس الجمهورية يزور محافظة خوزستان غدا الخميس
26 نيسان 2023
فدوي: الاميركيون والصهاينة غير قادرين على الصمود امام قدرات الحرس الثوري
فدوي: الاميركيون والصهاينة غير قادرين على الصمود امام قدرات الحرس الثوري
26 نيسان 2023
دخول الصين القوي إلی القضية الفلسطينية
دخول الصين القوي إلی القضية الفلسطينية
25 نيسان 2023
اتساع موجة كراهية الصهاينة في الغرب
اتساع موجة كراهية الصهاينة في الغرب
25 نيسان 2023
تحولات متسارعة.. اجتماع رباعي حول سوريا في موسكو، ما رسائله؟
تحولات متسارعة.. اجتماع رباعي حول سوريا في موسكو، ما رسائله؟
25 نيسان 2023
الرئيس الايراني يتفقد أحد مراكز رعاية الفتيات فاقدات المعيل
الرئيس الايراني يتفقد أحد مراكز رعاية الفتيات فاقدات المعيل
25 نيسان 2023
حرس الثورة الإسلامية يجاهد في قلب الميدان بجانب دوره في ازالة الحرمان
حرس الثورة الإسلامية يجاهد في قلب الميدان بجانب دوره في ازالة الحرمان
24 نيسان 2023
'العاروري' رجل محور المقاومة الاستراتيجي
24 نيسان 2023
منظمة الصناعات الجوية: تسلمنا العديد من طلبات شراء معدات ومسيرات ايرانية
منظمة الصناعات الجوية: تسلمنا العديد من طلبات شراء معدات ومسيرات ايرانية
24 نيسان 2023
بعد ان لجمت أمريكا.. بلينكن غاضب من قوة الردع الإيرانية
بعد ان لجمت أمريكا.. بلينكن غاضب من قوة الردع الإيرانية
24 نيسان 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
دخول الصين القوي إلی القضية الفلسطينية
اتساع موجة كراهية الصهاينة في الغرب
تحولات متسارعة.. اجتماع رباعي حول سوريا في موسكو، ما رسائله؟
بعد ان لجمت أمريكا.. بلينكن غاضب من قوة الردع الإيرانية