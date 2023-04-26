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0
الأربعاء 26 نيسان 2023 ساعة 15:49
إطلاق سراح أسد الله أسدي قريباً
واضاف ستايشي بناء على الاتفاق فان بامكان الطرفين القيام بهذا التبادل كلما دعت الحاجة وتابع : لقد طلبت بلجيكا تبادلا، وتلقينا مثل هذا الطلب بخصوص الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، وإن شاء الله ، سيتم مثل هذا التبادل قريبا.
رقم :
1054429
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