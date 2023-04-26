إطلاق سراح أسد الله أسدي قريباً

اسلام تايمز (ايران )- اعلن المتحدث باسم السلطة القضائية مسعود ستايشي، اليوم الاربعاء، انه تم الانتهاء من الاتفاق على تبادل السجناء بين إيران وبلجيكا وتم تبادل وثائقه.