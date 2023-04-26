وضع حجر الأساس لمشروع الصلب في خوزستان

وأشار " محمدي " الى تسمية قائد الثورة الاسلامية العام الايراني الجديد (بدأ في 21 مارس) بعام كبح التضخم ونمو الانتاج، معربا عن أمله بأن يكون هذا العام عاما زاخرا بالنجاحات الملحوظة بفضل الجهود التي يبذلها منتسبو هذه الشركة.



وتابع هذا المسؤول قائلا: ان وضع حجر الأساس لهذا المشروع سيتم بعد أعوام من الجهود الشاملة التي بذلها المساهمون في المشروع تزامنا مع زيارة رئيس الجمهورية آية الله " سيد ابراهيم رئيسي " للمحافظة.



وأعرب عن أمله بأن يتم تنفيذ المشروع بعد الاتكال على الله تبارك وتعالى وجهود العاملين في الشركة في الموعد المحدد، واعتبره عاملا كبيرا في توفير فرص العمل للمواطنين في خوزستان ويساعد على اقتصاد هذه المحافظة.



ووصف انتاج الشركة بأنه الأكبر في منطقة الشرق الاوسط وقال: انها تساهم بالاضافة الى دخول العملة الصعبة الى ايران، في قطع التبعية لخارج البلاد ايضا.



وشدد " محمدي " على اضافة 5 منتجات جديدة الى انتاج هذه الشركة التي يتم تصديرها الى الاسواق التجارية في 18 بلدا في ثلاث قارات في العالم، معربا عن أمله بأن يتم توفير اسواق صادرات جديدة اخرى لتوفير المزيد من المنتوجات.