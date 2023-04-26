طالبان تقتل العقل المدبر لتفجير مطار كابل

ووقع التفجير في 26 أغسطس/ آب 2021، بينما كانت القوات الأميركية تحاول الفرار من افغانستان. وأدى الهجوم لتفاقم شعور اميركا بالهزيمة بعد حرب دامت 20 عاماً.



وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، في بيان، أمس الثلاثاء انه كان مسؤولا مهما في تنظيم داعش وشارك بشكل مباشر في التخطيط لعمليات مثل عملية بوابة أبي. لم يعد بإمكانه التخطيط لهجمات"، مشيراً إلى بوابة أبي بمطار كابول التي وقع عندها الانفجار. ولم يذكر المتحدث اسم المسؤول.



ونفى مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لموقع "بوليتيكو" أي دور للحكومة الأميركية في العملية التي نفذتها طالبان قبل أسابيع.



كما رفض المسؤولون الأميركيون الإفصاح عن اسم القيادي الذي تمت تصفيته، لكنه أشار إلى أنه "العقل المدبر للهجوم على المطار، وينتمي إلى تنظيم داعش خراسان".



وقال مسؤول أميركي إنه "بعد أن علمت واشنطن بعملية طالبان، عمل مجتمع الاستخبارات مع الجيش للتحقق بشكل مستقل من مقتل القيادي في داعش خراسان".



ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن أربعة مسؤولين أميركيين كبار قولهم إن محللي المخابرات الأميركية علموا في أوائل أبريل أن العقل المدبر للهجوم الذي رفضوا الكشف عن هويته قتل في عملية لطالبان في أفغانستان.