أتراك الخارج يدلون بأصواتهم في الانتخابات العامة

وقالت المصادر في أنقرة، إن المواطنين الأتراك الذين يقيمون خارج تركيا يستطعون الإدلاء بأصواتهم، بدءا من صباح يوم الخميس، في مقرات البعثات الدبلوماسية التركية في الخارج، أو في أماكن التصويت التي تم تجهيزها من طرف الهيئة العليا للانتخابات في تركيا داخل المعابر الجوية (المطارات) وفي المعابر البرية.



وستستمر عملية تصويت الأتراك في مقرات البعثات الدبلوماسية التركية في الخارج حتى مساء التاسع من مايو المقبل، بينما ستستمر عملية التصويت في المعابر الحدودية (المطارات والمعابر البرية) حتى مساء الرابع عشر من مايو المقبل وهو يوم الانتخابات في تركيا.



وبحسب المعلومات الرسمية من الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، فإن هناك 3 ملايين و416 ألفا و98 مواطنا تركيا مسجل رسميا ويحق له التصويت، من الأتراك المقيمين خارج تركيا.



وتعد ألمانيا، البلد الذي يضم أكبر عدد أتراك ممن يحق لهم التصويت خارج تركيا، إذ يبلغ عددهم مليون و501 ألف و152 مواطنا تركيا، فيما تعد البرازيل، الأقل عددا، حيث يبلغ عدد الاتراك الذين يحق لهم الاقتراع هناك 581 فقط.



ويبلغ عدد الشباب الذين سيصوتون بهذه الانتخابات "لأول مرة" /أي تجاوزوا السن القانوني، من الأتراك المقيمين خارج تركيا، 277 ألفا و646 شابا وشابة.



وفي انتخابات العام 2018، كانت نسبة التصويت للمواطنين الأتراك المقيمين في الخارج 44.72% من مجمل من يحق لهم التصويت.



وتقول الجهات الرسمية التركية، إنه لا حاجة لأخذ موعد مسبق، من أجل تصويت المواطنين الأتراك خارج البلاد، سواء في مقرات البعثات الدبلوماسية، أو في المعابر الحدودية بما فيها المطارات.