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الأربعاء 26 نيسان 2023 ساعة 18:56

الامم المتحدة: السودان مهدد بحريق كارثي

الامم المتحدة: السودان مهدد بحريق كارثي
وقف لاطلاق النار في السودان لثلاثة أيام والتزام جزئي به في الخرطوم مع بدء سريانه في ظل تسارع إجلاء الرعايا الأجانب من قبل بريطانيا و المانيا و اليابان و هولندا بالاضافة الى 700 موظف أممي وفي المنظمات غير الحكومية والسفارات 'تم إجلاؤهم إلى بورتسودان'.

اما الاهالي عالقون في العاصمة الخرطوم يحاولون البقاء على قيد الحياة بلا ماء و غذاء وكهرباء، وانقطاع الإنترنت والهاتف.

توازيا أبدت منظمة الصحة العالمية قلقها من خطر بيولوجي 'هائل' بعد استيلاء 'أحد الطرفين المتقاتلين' على 'المختبر المركزي للصحة العامة' في العاصمة الذي يحوي عينات مسببة لأمراض الحصبة والكوليرا وشلل الأطفال.

وكان الجيش قد شن غارات جوية على مواقع لقوات الدعم السريع في ضواحي الخرطوم، فردت الأخيرة باستخدام أسلحة ثقيلة، وفق شهود كما استهدفت غارات اخرى مركبات لقوات الدعم السريع شمالي الخرطوم حسب شهود آخرين.

بينما قالت قوات الدعم السريع إنها سيطرت على مصفاة ومحطة كهرباء على بعد 70 كيلومترا شمالي الخرطوم وقال الجيش عبر فيسبوك ان الدعم السريع تستغل الهدنة للسيطرة على المصفاة.

هذا فيما يتبادل الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد دقلو الاتهامات بخرق وقف النار في ظل التعذر من التأكد من تراجع حدة القتال العنيف الذي بدأ قبل عشرة أيام وخلف لحد الان أكثر من 459 قتيلا وما يزيد على أربعة آلاف جريح حسب الأمم المتحدة، كان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أعلن موافقة الطرفين على وقف النار ثلاثة أيام اعتبارا من الثلاثاء عقب 'مفاوضات مكثفة لمدة يومين املا بتمديدها، ووسط ترحيب اممي و حرص على استمرار وصمود الهدنة حذّرت الأمم المتحدة من النزاع الكارثي السوداني و تداعياته.

وقال الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش: "النزاع قد يؤدي الى حريق كارثي داخل السودان قد يمتد إلى كامل المنطقة وأبعد منها".

نذر شؤم و هواجس تراود العالم من انفلات ما يدور في السودان من نزاع عسكري بينما الجهود تتواصل لصمود الهدنة و ايقاف الحرب.
رقم : 1054452
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