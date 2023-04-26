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الأربعاء 26 نيسان 2023 ساعة 20:12

نداء عاجل من طلاب مصريين في السودان

نداء عاجل من طلاب مصريين في السودان
وقال أحد الطلاب المصريين في السودان والمتواجد ضمن مجموعة أخرى من الطلاب بمحيط قاعدة وادي سيدنا، إن الوضع يزداد سوءا، لا سيما أنهم يواجهون نقصا في الماء والطعام، ويفترشون الأرض منذ أمس.

وأضاف في حديث صحفي: إحنا في مطار وادي سيدنا من إمبارح، وليس معنا طعام أو شراب وننام على الأرض، لافتا إلى وجود عدد من الأطفال وكبار السن بين المتواجدين بالمنطقة.

وأوضح أن عدد المتواجدين أمام قاعدة وادي سيدنا، يقدر بأكثر من ألف شخص، مبينا أن قوات عسكرية أجنبية متواجدة بالمنطقة توزع المياه أحيانا على المتواجدين.

وكانت وزارة الخارجية أكدت أنها تعمل على إخلاء عدد من المصريين وعائلاتهم من إحدى المطارات القريبة من الخرطوم، وسط أوضاع أمنية صعبة هناك.

ونقلت السلطات المصرية حتى أمس الثلاثاء، 1539 مصريا من بينهم 323 عبر الإخلاء الجوي بطائرات النقل العسكري من مطاري بورتسودان في الشرق، ودنقلا في الشمال، و1.216 مواطنا عبر الإجلاء البري.

وأكدت وزارة الخارجية، أن السفارة المصرية في الخرطوم وكل من قنصليات مصر في الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا، يواصلون جهودهم على مدار الساعة في عملية إخلاء المواطنين.

وشددت على أن البعثة المصرية في السودان مستمرة في تحمل مسئوليتها ومتابعة مهام إخلاء المواطنين المصريين من السودان وتأمين عودتهم لأرض الوطن بسلام.

فی السیاق ، أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أنه تم نقل أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الفنية التابعة للسفارة المصرية من الخرطوم.

وقال في البيان: "على ضوء تزايد التهديدات والمخاطر الأمنية في العاصمة السودانية الخرطوم نتيجة استمرار الاشتباكات المسلحة، تم اليوم 26 أبريل الجاري نقل أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الفنية التابعة للسفارة المصرية من الخرطوم في إطار إعادة تمركزها في موقع آخر بالسودان، حتى تتمكن من ممارسة أعمالها ومتابعة عمليات تنفيذ الخطة الوطنية لإجلاء المصريين بالسودان وفقا لما تقتضيه الظروف".

 
رقم : 1054458
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