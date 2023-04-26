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الأربعاء 26 نيسان 2023 ساعة 20:42

البرهان يوافق مبدئياً على إمكانية إجراء محادثات مع حميدتي

البرهان يوافق مبدئياً على إمكانية إجراء محادثات مع حميدتي
وقال داو، خلال مقابلة تلفيزيونية، إن رئيس جنوب السودان سلفاكير "قدم اقتراحا لعقد اجتماع بين البرهان ودقلو" دون تحديد مكان اللقاء.

وأضاف: "رئيسنا طلب من البرهان إمكانية إجراء لقاء مع دقلو أو ممثل عنه"، مؤكدا أن سلفاكير مستعد لزيارة الخرطوم في أي وقت.

وأشار وزير خارجية جنوب السودان إلى أن سلفاكير "يحاول الوصول إلى دقلو لعرض إمكانية اللقاء مع البرهان".

وأضاف في هذا الصدد: "البرهان وافق مبدئيا على إمكانية إجراء محادثات مع دقلو".

وبحسب وزير الخارجية، فإن سلفاكير دعا الطرفين إلى تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة في السودان.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة السودانية، ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات التي تشهدها السودان بين الجيش وقوات "الدعم السريع" إلى 512 والإصابات إلى 4193.

جاء ذلك في بيان للوزارة نشرته، اليوم الأربعاء، في ظل اشتباكات دامية تشهدها البلاد منذ منتصف الشهر الجاري.

وقال البيان إنه منذ 15 وحتى يوم أمس 25 أبريل/ نيسان، تم تسجيل "4193 حالة إصابة و512 حالة وفاة في البلاد".

وأوضح أن ولاية الخرطوم شهدت خلال الفترة ذاتها، مقتل 169 مواطنا و2403 مصابا.

وأضاف: "تم رصد 3 وفيات و23 إصابة في ولاية الخرطوم، يوم أمس الثلاثاء".
رقم : 1054465
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