الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 26 نيسان 2023 ساعة 20:53

منذر الونيسي يتولى تسيير شؤون النهضة بغياب الغنوشي

منذر الونيسي يتولى تسيير شؤون النهضة بغياب الغنوشي
وكانت مصادر من الحركة أكدت أن اتفاقاً حصل بين قيادات حركة النهضة على تولي الونيسي تسيير شؤون الحزب مؤقتاً، والذي كان قد بادر بعقد ندوة صحافية وإعلام الرأي العام بتطورات اعتقال الغنوشي حين اعتقاله.

وينحدر الونيسي (56 عاماً) من محافظة الكاف، شمال غربي تونس، وهو طبيب مختص في طب وزراعة الكلى، ويعد من بين القيادات البارزة في الحركة حيث انتمى إلى الحركة منذ عام 1984، وظل ينشط داخلها، فيما تم انتخابه عضواً بمجلس الشورى خلال المؤتمر العام العاشر في 2016.

وأكد قيادي بارز في حركة النهضة في تصريح صحفي أن "النهضة لا تشهد شغوراً على مستوى الرئاسة ولا تعيش شللاً تنظيمياً، رغم دقة المرحلة وحساسيتها، فالغنوشي مازال رئيسا للحزب واعتقاله رغم جسامته كان أمرا متوقعا، وبالتالي لم يسجل فراغا على مستوى قيادة الحزب حيث تولى نواب الرئيس متابعة التطورات الأخيرة وقاموا بتقديم التوضيحات والتصريحات".

يُذكر أن للغنوشي خمسة نواب على مستوى رئاسة الحركة، وهم كل من علي العريض ونورالدين البحيري المعتقلين أيضاً مع الغنوشي، وكل من الدكتور منذر الونيسي والعجمي الوريمي ووسيلة الزغلامي".

وقال بيان للمكتب التنفيذي لـ"النهضة" إن المكتب التنفيذي للحركة "انعقد عن بعد للنظر في جملة من القضايا الحارقة بعد التطورات الخطيرة الأخيرة والتي انتهت باعتقال أحد أبرز رموز المعارضة التونسية رئيس حركة النهضة الأستاذ راشد الغنوشي".
رقم : 1054466
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هزيمة أمريكا في طبس.. يوم دفنت رمال إيران النسر الأمريكي ومخلبه
هزيمة أمريكا في طبس.. يوم دفنت رمال إيران النسر الأمريكي ومخلبه
العين الأمريكية العوراء.. لماذا تتستر إمريكا على فساد الأنظمة الدائرة في فلكها؟
العين الأمريكية العوراء.. لماذا تتستر إمريكا على فساد الأنظمة الدائرة في فلكها؟
26 نيسان 2023
ايران: مجلس الأمن جعل بِصَمْتِه الفلسطينيين عرضة لعنف مستمر
ايران: مجلس الأمن جعل بِصَمْتِه الفلسطينيين عرضة لعنف مستمر
26 نيسان 2023
رئيس الجمهورية يزور محافظة خوزستان غدا الخميس
رئيس الجمهورية يزور محافظة خوزستان غدا الخميس
26 نيسان 2023
فدوي: الاميركيون والصهاينة غير قادرين على الصمود امام قدرات الحرس الثوري
فدوي: الاميركيون والصهاينة غير قادرين على الصمود امام قدرات الحرس الثوري
26 نيسان 2023
دخول الصين القوي إلی القضية الفلسطينية
دخول الصين القوي إلی القضية الفلسطينية
25 نيسان 2023
اتساع موجة كراهية الصهاينة في الغرب
اتساع موجة كراهية الصهاينة في الغرب
25 نيسان 2023
تحولات متسارعة.. اجتماع رباعي حول سوريا في موسكو، ما رسائله؟
تحولات متسارعة.. اجتماع رباعي حول سوريا في موسكو، ما رسائله؟
25 نيسان 2023
الرئيس الايراني يتفقد أحد مراكز رعاية الفتيات فاقدات المعيل
الرئيس الايراني يتفقد أحد مراكز رعاية الفتيات فاقدات المعيل
25 نيسان 2023
حرس الثورة الإسلامية يجاهد في قلب الميدان بجانب دوره في ازالة الحرمان
حرس الثورة الإسلامية يجاهد في قلب الميدان بجانب دوره في ازالة الحرمان
24 نيسان 2023
'العاروري' رجل محور المقاومة الاستراتيجي
24 نيسان 2023
منظمة الصناعات الجوية: تسلمنا العديد من طلبات شراء معدات ومسيرات ايرانية
منظمة الصناعات الجوية: تسلمنا العديد من طلبات شراء معدات ومسيرات ايرانية
24 نيسان 2023
بعد ان لجمت أمريكا.. بلينكن غاضب من قوة الردع الإيرانية
بعد ان لجمت أمريكا.. بلينكن غاضب من قوة الردع الإيرانية
24 نيسان 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
دخول الصين القوي إلی القضية الفلسطينية
اتساع موجة كراهية الصهاينة في الغرب
تحولات متسارعة.. اجتماع رباعي حول سوريا في موسكو، ما رسائله؟
بعد ان لجمت أمريكا.. بلينكن غاضب من قوة الردع الإيرانية