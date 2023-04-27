الرئيس الايراني يزور محافظة خوزستان جنوب البلاد

ولدى وصوله خوزستان ،صباح اليوم الخميس، هبط رئيس الجمهورية في مطار مدينة دزفول معلنا انه يقوم بزيارة ميدانية للمحافظة للاطلاع عن قرب على المشاكل التي تعانيها بعض المدن وخاصة مدينة اهواز مركز المحافظة، مؤكدا ان من اهداف الزيارة متابعة تنفيذ ما تقرر في زيارته السابقة لمحافظة خوزستان.



ويرعى رئيسي اعادة افتتاح 160 مصنعا كما سيفتتح مشاريع جديدة، ويرافقه في هذه الزيارة التي تستغرق يومين 11 وزيرا وخمسة من معاونيه.



ومن ضمن برامج الزيارة؛ تدشين 70 كم من الخط المزدوج لسكك الحديد بين اهواز وانديمشك وافتتاح عدة مشاريع لايصال المياه الى القرى وافتتاح مصفى الغاز في مدينة هويزة واللقاء مع رؤساء العشائر والوجهاء وخالقي فرص العمل والناشطين الاقتصاديين والثقافيين.



كما تشهد الجولة التفقدية الثانية لوفد الحكومة الى محافظة خوزستان عقد لقاءات عامة للمواطنين مع رئيس الجمهورية في مدن أنديمشك وأهواز وشادكان.