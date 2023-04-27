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الخميس 27 نيسان 2023 ساعة 10:15

رئيس وزراء كازاخستان: من اولويات سياستنا تطوير العلاقات مع ايران

رئيس وزراء كازاخستان: من اولويات سياستنا تطوير العلاقات مع ايران
واعرب علي خان إسماعيلوف في مؤتمر صحفي مشترك مع النائب الأول للرئيس الايراني محمد مخبر ، في طهران الاربعاء، عن شكره للجمهورية الإسلامية الإيرانية ، وقال "أنهينا المفاوضات الطويلة باتفاقات جيدة ، اعلن عنها السيد مخبر بالكامل وانا اعرب عن ارتياحي من مسار التفاوض.

وأشار إلى أن بين البلدين علاقات ودية تقليدية ، وأضاف: إنني ألاحظ أنه تم إقامة حوارات سياسية بناءة بين بلدينا وأن العلاقات الاقتصادية والثقافية تتطور بشكل نشط. نحن على ثقة من أن عملية توسيع التعاون ستستمر وأن جميع الظروف لهذا العمل متوفرة.

وقال إسماعيلوف: إن الوضع الحالي وافاق تعزيز التعاون بشكل اكبر كانا الموضوعين الرئيسيين لمحادثات اليوم واشرنا بسرور الى التطور الناجح جدا للتواصل بين بلدينا. ولقد تبادلنا بشكل مثمر وجهات النظر حول القضايا المهمة ، وفي مقدمتها كانت توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية بين البلدين.

وصرح رئيس وزراء كازاخستان: إيران سوق خارجي مهم لكازاخستان ولدينا احتياطيات جيدة في الطاقة ، والنقل والشحن ، وما إلى ذلك ، ولتعزيز هذه القطاعات ، سنقوم بتعيين ممثل تجاري خاص.

وأضاف: كازاخستان مستعدة لزيادة صادراتها إلى إيران في 75 بندا بقيمة نحو 250 مليون دولار ، وتعتبر زيادة المبادلات في مجال الزراعة ، الذي له نصيب كبير في التجارة المتبادلة ، واعدة جدا. بالإضافة إلى السلع التقليدية مثل الحبوب ، اقترحنا أيضًا دراسة إمكانية شراء الدقيق وما إلى ذلك.

وفي إشارة إلى اهتمام بلاده بزيادة المعروض من الخضار الإيرانية لتلبية احتياجات مواطني بلاده في الربيع ، قال إسماعيلوف: هناك مجال مهم آخر للتعاون وهو تطوير الخدمات اللوجستية وتحدثنا عن زيادة عبور البضائع الكازاخستانية عبر إيران ، باستخدام ممر السكك الحديدية لكازاخستان وتركمانستان وإيران ، وكذلك تطبيق نفس التعريفات.

وأضاف: نتيجة للمفاوضات ، تم التأكيد على الاهتمام المشترك بتطوير التعاون ودراسة آفاق استئناف إمدادات النفط الكازاخستانية عبر إيران ويجلب التعاون عبر الحدود أيضًا العديد من الفوائد العملية ، ويسعدنا أن نلاحظ أنه تم إبرام اتفاقيات في مجال تبادل الخبرات في مجال الثروة السمكية والزراعة بين المحافظات الايرانية والكازاخية .

وصرح رئيس وزراء كازاخستان أن التعاون الثقافي والإنساني يساعد على التقارب بين البلدين وقال: نحن متفائلون للغاية بشأن مستقبل التعاون.
رقم : 1054558
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