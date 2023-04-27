الصفحة الرئيسية
0
الخميس 27 نيسان 2023 ساعة 10:16

كندا تعتزم إرسال 200 جندي إلى السودان

كندا تعتزم إرسال 200 جندي إلى السودان
جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه أوتاوا إجلاء نحو 180 كنديا.

وقالت أناند إن بلادها نشرت طائرتين من طراز "سي-130 هركليز" بالقرب من السودان لإجلاء الكنديين بمجرد أن تسمح الظروف على الأرض بذلك.

وأبلغت أناند الصحفيين في أوتاوا قائلة "هناك ظروف نراقبها عن كثب، إحداها هي المساحة في المطار والأخرى هي ضمان تمكن الكنديين من الوصول إلى المطار بطريقة آمنة".

وقالت الحكومة الكندية إنه يوجد نحو 1800 كندي في السودان، 700 منهم تقريبا طلبوا مساعدة وزارة الخارجية.

وذكرت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في وقت سابق أمس الأربعاء، أنه تم إجلاء نحو 180 كنديا من المنطقة بمساعدة دول أخرى، مضيفة أن الحكومة الاتحادية تعمل على بدء عمليتها الخاصة لإجلاء المدنيين.

وقالت كندا يوم الأحد الماضي إنها أوقفت مؤقتا عملياتها في السودان وإن الدبلوماسيين الكنديين سيعملون مؤقتا من مكان آمن خارج البلاد.

وأشارت أوتاوا في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن كندا ستطبق إجراءات جديدة تتعلق بالهجرة لدعم السودانيين المقيمين حاليا على أراضيها بصفة مؤقتة والذين قد لا يتمكنون من العودة إلى بلادهم بسبب الوضع الآخذ في التدهور سريعا في السودان.

واندلع قتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الجاري وتسببت الضربات الجوية والقصف المدفعي في مقتل مئات الأشخاص وإصابة أكثر من أربعة آلاف وتدمير مستشفيات والحد من توزيع الطعام.
رقم : 1054559
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس رئيسي في زيارة تفقدية لمحافظة خوزستان جنوب البلاد
الرئيس رئيسي في زيارة تفقدية لمحافظة خوزستان جنوب البلاد
صفعة روسية لإسرائيل في مجلس الأمن.. تل أبيب تدفع ثمن التدخل بالحرب الأوكرانية
صفعة روسية لإسرائيل في مجلس الأمن.. تل أبيب تدفع ثمن التدخل بالحرب الأوكرانية
27 نيسان 2023
تأثير الانفتاح الإقليمي على العلاقات بين الأكراد والحكومة السورية
تأثير الانفتاح الإقليمي على العلاقات بين الأكراد والحكومة السورية
27 نيسان 2023
"إسرائيل" في خطر أمنيّ شديد.. ما مفرزاته؟
"إسرائيل" في خطر أمنيّ شديد.. ما مفرزاته؟
27 نيسان 2023
هزيمة أمريكا في طبس.. يوم دفنت رمال إيران النسر الأمريكي ومخلبه
هزيمة أمريكا في طبس.. يوم دفنت رمال إيران النسر الأمريكي ومخلبه
26 نيسان 2023
العين الأمريكية العوراء.. لماذا تتستر إمريكا على فساد الأنظمة الدائرة في فلكها؟
العين الأمريكية العوراء.. لماذا تتستر إمريكا على فساد الأنظمة الدائرة في فلكها؟
26 نيسان 2023
ايران: مجلس الأمن جعل بِصَمْتِه الفلسطينيين عرضة لعنف مستمر
ايران: مجلس الأمن جعل بِصَمْتِه الفلسطينيين عرضة لعنف مستمر
26 نيسان 2023
رئيس الجمهورية يزور محافظة خوزستان غدا الخميس
رئيس الجمهورية يزور محافظة خوزستان غدا الخميس
26 نيسان 2023
فدوي: الاميركيون والصهاينة غير قادرين على الصمود امام قدرات الحرس الثوري
فدوي: الاميركيون والصهاينة غير قادرين على الصمود امام قدرات الحرس الثوري
26 نيسان 2023
دخول الصين القوي إلی القضية الفلسطينية
دخول الصين القوي إلی القضية الفلسطينية
25 نيسان 2023
اتساع موجة كراهية الصهاينة في الغرب
اتساع موجة كراهية الصهاينة في الغرب
25 نيسان 2023
تحولات متسارعة.. اجتماع رباعي حول سوريا في موسكو، ما رسائله؟
تحولات متسارعة.. اجتماع رباعي حول سوريا في موسكو، ما رسائله؟
25 نيسان 2023
الرئيس الايراني يتفقد أحد مراكز رعاية الفتيات فاقدات المعيل
الرئيس الايراني يتفقد أحد مراكز رعاية الفتيات فاقدات المعيل
25 نيسان 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تأثير الانفتاح الإقليمي على العلاقات بين الأكراد والحكومة السورية
"إسرائيل" في خطر أمنيّ شديد.. ما مفرزاته؟
دخول الصين القوي إلی القضية الفلسطينية
اتساع موجة كراهية الصهاينة في الغرب