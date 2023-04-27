قوات الدعم السريع: الجيش السوداني هاجم بالطيران أحد معسكراتنا

وقالت القوات في بيان: "هاجمت قوات الانقلابيين المتطرفة منذ الصباح معسكر قوات الدعم السريع بمنطقة كافوري بالطيران والمدفعية. فيما تصدت قواتنا للقوات المعتدية التي ليس لها غير بث الشائعات الكاذبة وكبدتها خسائر كبيرة وطاردتها حيث تم تشتيتها في أماكن مختلفة والاستيلاء على عتادها العسكري"على حد قولها.



وأضافت: "تأتي إعتداءات الانقلابيين وفلول النظام البائد على معسكرات قواتنا في ظل الهدنة الإنسانية التي تم تخصيصها لفتح ممرات انسانية للمواطنين والمقيمين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة. لا تزال قوى الظلام تمارس التضليل وبث الشائعات الكاذبة وهو سلوك درجت عليه طوال ثلاثون عاما"حسب تعبيرها.