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الخميس 27 نيسان 2023 ساعة 13:55

رئيسي في انديمشك: حل مشكلات البلاد ليست بيد الاجانب

رئيسي في انديمشك: حل مشكلات البلاد ليست بيد الاجانب
واضاف في خطاب أمام أهالي انديمشك احدى مدن محافظة خوزستان التي يزورها ، ان الحكومة وبمشاركة الشعب تبذل جهودها اليوم لتطوير البلاد على كافة الصُعد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، موضحا ان مسيرة التقدم في البلاد متواصلة رغم الحظر والتهديدات ، وذلك بفضل الشباب والمجاهدين في المجالات المختلفة وخاصة الناشطين الاقتصاديين ، وستتحقق انجازات كبيرة في هذا المجال تذهل العدو.

واشار رئيسي الى اننا نعمل باتجاهين هما إفشال الحظر ورفعه عن إيران ، وبالتالي فأننا وبدعم الشعب لن نسمح بأي ضعف في مجال الاستقلال الاقتصادي والانتاج والاستثمار.
رقم : 1054578
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