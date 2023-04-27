رئيسي في انديمشك: حل مشكلات البلاد ليست بيد الاجانب

واضاف في خطاب أمام أهالي انديمشك احدى مدن محافظة خوزستان التي يزورها ، ان الحكومة وبمشاركة الشعب تبذل جهودها اليوم لتطوير البلاد على كافة الصُعد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، موضحا ان مسيرة التقدم في البلاد متواصلة رغم الحظر والتهديدات ، وذلك بفضل الشباب والمجاهدين في المجالات المختلفة وخاصة الناشطين الاقتصاديين ، وستتحقق انجازات كبيرة في هذا المجال تذهل العدو.



واشار رئيسي الى اننا نعمل باتجاهين هما إفشال الحظر ورفعه عن إيران ، وبالتالي فأننا وبدعم الشعب لن نسمح بأي ضعف في مجال الاستقلال الاقتصادي والانتاج والاستثمار.