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الخميس 27 نيسان 2023 ساعة 13:56

رئيس البرازيل: رفضنا طلب ألمانيا تقديم ذخائر إلى أوكرانيا

رئيس البرازيل: رفضنا طلب ألمانيا تقديم ذخائر إلى أوكرانيا
وقال لولا دا سيلفا، خلال مقابلة مع صحيفة "إل بايس" الإسبانية: "عندما زار المستشار الألماني البرازيل، طلب منا تقديم ذخائر للدبابات التي تم شراؤها من ألمانيا لغرض الحرب. قلت لشولتس، إنني لا أنوي بيع الذخائر لأنه إذا تم إطلاق قذيفة واحدة واكتشفت روسيا أن البرازيل باعتها، فإن البرازيل ستدخل الحرب".

وكان الرئيس البرازيلي رفض، في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، طلباً قدمته الحكومة الألمانية، لتوريد ذخائر لإمداد دبابات "ليوبارد" المقدمة إلى أوكرانيا.

وقال لولا دا سيلفا حينها، إن البرازيل غير مهتمة ببيع الذخائر التي سيتم استخدامها في الصراع في أوكرانيا.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة التي أطلقتها في 24 شباط/فبراير 2022، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية أخيرا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

وحددت موسكو، منذ إطلاق العملية العسكرية، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس وإزالة التهديدات الموجهة لأمن روسيا وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، كما والقضاء على التوجهات النازية فيها.
رقم : 1054580
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