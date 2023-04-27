الصفحة الرئيسية
0
الخميس 27 نيسان 2023 ساعة 13:58

تركيا تنضم إلى الدول التي تمتلك طاقة نووية مدنية

تركيا تنضم إلى الدول التي تمتلك طاقة نووية مدنية
وحسب وكالة "روسيا اليوم" سيسمح المشروع بانضمام تركيا إلى الدول التي تمتلك طاقة نووية مدنية، وتبلغ كلفة المشروع 20 مليار دولار وقدرته 4800 ميغاواط ويتضمن بناء 4 مفاعلات في قرية "أكويو" المطلة على البحر المتوسط.

وتحتل "محطة أكويو" النووية في تركيا مساحة مهمة في علاقات قطاع الطاقة بين أنقرة وموسكو، ويعد القطاع مجال تعاون خصب بين البلدين في ظل مرحلة مهمة تمر بها الأسواق العالمية.

ويعد حدث اليوم لحظة محرجة للدول الغربية، التي دعت في الآونة الأخيرة لفرض قيود على قطاع الطاقة النووية في روسيا، ووقعت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا إعلانا زعمت من خلاله أنها "ستعمل على الحد من وجود "روساتوم" في سوق الوقود النووي".
رقم : 1054581
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس رئيسي في زيارة تفقدية لمحافظة خوزستان جنوب البلاد
الرئيس رئيسي في زيارة تفقدية لمحافظة خوزستان جنوب البلاد
صفعة روسية لإسرائيل في مجلس الأمن.. تل أبيب تدفع ثمن التدخل بالحرب الأوكرانية
صفعة روسية لإسرائيل في مجلس الأمن.. تل أبيب تدفع ثمن التدخل بالحرب الأوكرانية
27 نيسان 2023
تأثير الانفتاح الإقليمي على العلاقات بين الأكراد والحكومة السورية
تأثير الانفتاح الإقليمي على العلاقات بين الأكراد والحكومة السورية
27 نيسان 2023
"إسرائيل" في خطر أمنيّ شديد.. ما مفرزاته؟
"إسرائيل" في خطر أمنيّ شديد.. ما مفرزاته؟
27 نيسان 2023
هزيمة أمريكا في طبس.. يوم دفنت رمال إيران النسر الأمريكي ومخلبه
هزيمة أمريكا في طبس.. يوم دفنت رمال إيران النسر الأمريكي ومخلبه
26 نيسان 2023
العين الأمريكية العوراء.. لماذا تتستر إمريكا على فساد الأنظمة الدائرة في فلكها؟
العين الأمريكية العوراء.. لماذا تتستر إمريكا على فساد الأنظمة الدائرة في فلكها؟
26 نيسان 2023
ايران: مجلس الأمن جعل بِصَمْتِه الفلسطينيين عرضة لعنف مستمر
ايران: مجلس الأمن جعل بِصَمْتِه الفلسطينيين عرضة لعنف مستمر
26 نيسان 2023
رئيس الجمهورية يزور محافظة خوزستان غدا الخميس
رئيس الجمهورية يزور محافظة خوزستان غدا الخميس
26 نيسان 2023
فدوي: الاميركيون والصهاينة غير قادرين على الصمود امام قدرات الحرس الثوري
فدوي: الاميركيون والصهاينة غير قادرين على الصمود امام قدرات الحرس الثوري
26 نيسان 2023
دخول الصين القوي إلی القضية الفلسطينية
دخول الصين القوي إلی القضية الفلسطينية
25 نيسان 2023
اتساع موجة كراهية الصهاينة في الغرب
اتساع موجة كراهية الصهاينة في الغرب
25 نيسان 2023
تحولات متسارعة.. اجتماع رباعي حول سوريا في موسكو، ما رسائله؟
تحولات متسارعة.. اجتماع رباعي حول سوريا في موسكو، ما رسائله؟
25 نيسان 2023
الرئيس الايراني يتفقد أحد مراكز رعاية الفتيات فاقدات المعيل
الرئيس الايراني يتفقد أحد مراكز رعاية الفتيات فاقدات المعيل
25 نيسان 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تأثير الانفتاح الإقليمي على العلاقات بين الأكراد والحكومة السورية
"إسرائيل" في خطر أمنيّ شديد.. ما مفرزاته؟
دخول الصين القوي إلی القضية الفلسطينية
اتساع موجة كراهية الصهاينة في الغرب