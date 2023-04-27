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الخميس 27 نيسان 2023 ساعة 15:02

إيران بين القوى العظمى العشر المستقبلية في العالم في مجال العلوم والتكنولوجيا

إيران بين القوى العظمى العشر المستقبلية في العالم في مجال العلوم والتكنولوجيا
ووفقا لـقناة برس تي في،فان التقرير الجديد الصادر عن المعهد الأسترالي للسياسات الاستراتيجية (ASPI) ، يعد إيران من بين أكبر عشر قوى عظمى في مجال العلوم والتكنولوجيا ما يضعها في مرتبة أعلى من اليابان.

وبحسب تقرير تعقب التقنيات الحرجة الصادر عن المعهد الأسترالي للسياسات الاستراتيجية ، تُصنف إيران كواحدة من أفضل 5 دول في ست من أصل أربعة وأربعين تقنية تم تتبعها، وتاسع في الترتيب العام للتنبؤ بالقوى العالمية العشر الأولى في المستقبل.

وتم فحص عدد المنشورات والاقتباسات إلى جانب ما يسمى بمؤشر "هيرش" أو (مؤشر h) في محركات الطائرات المتقدمة، بما في ذلك المحركات الأسرع من الصوت، ووضعت إيران في الصف الرابع، بجانب الصين والولايات المتحدة، وهي رتبة أعلى من اليابان وإيطاليا وإنجلترا.

ووفقا لمحتويات تقرير معهد السياسة الإستراتيجية الأسترالي ، تعد إيران أيضا من بين الدول الأربع الأولى في مجال "علوم الوقود الحيوي" والمواد الذكية والتقنيات الجديدة التي تظهر في السوق ويمكن أن تغير مستقبل الصناعة.

ومع نشر 2٪ من إجمالي المقالات العالمية في مجال البيولوجيا التركيبية ، تعتبر إيران الدولة الثامنة في التصنيف العالمي.

إلى جانب المنافسة المعتادة بين الصين وأمريكا ، أصبح أداء إيران القوي جدا في تقنيات الذكاء الاصطناعي مثيرا للإعجاب. وتبرز إيران كقوة غير متوقعة في أبحاث مسرعات الأجهزة.

لسنوات عديدة ، كانت إيران من بين الدول الرائدة في إنتاج العلوم في العالم. ومع ذلك، فإن تقرير تعقب التقنيات الحرجة الصادر عن المعهد الأسترالي للسياسات الاستراتيجية يتجاوز البحث البسيط ويركز على مقاييس الأداء الرئيسية للقدرات العلمية والتكنولوجية، ويحدد البلدان التي تتمتع بميزة تنافسية على هذا النطاق عبر 44 تقنية.
رقم : 1054601
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