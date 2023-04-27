الصفحة الرئيسية
0
الخميس 27 نيسان 2023 ساعة 16:18

رئيس الجمهورية: موقف العراق ثابت من القضية الفلسطينية

رئيس الجمهورية: موقف العراق ثابت من القضية الفلسطينية
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية العراقية أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، وزير الداخلية الفلسطيني زياد محمود هب الريح والوفد المرافق له".

وأضاف البيان: " الوزير الفلسطيني نقل في مُستهل اللقاء، الذي حضره وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى رئيس الجمهورية، كما حمّل رئيس الجمهورية الوزير تحياته إلى الرئيس محمود عباس وتمنياته للأشقاء الفلسطينيين بالاستقرار والسلام".

وأكد رئيس الجمهورية، أنه "من الواجب مساعدة الشعب الفلسطيني في تحقيق آماله ببناء الدولة الفلسطينية"، مشيرا إلى "موقف العراق الثابت من القضية الفلسطينية والداعم لنيل الأشقاء الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة".

ولفت إلى "أهمية التضامن والتنسيق والعمل المشترك على المستويات كافة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه"، مشيراً إلى أن "الحكومة وضعت برنامجاً شاملاً يتضمن ترسيخ الأمن والاستقرار الذي يعد الركيزة الأساسية لبناء الدولة وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين".

بدوره، أكد وزير الداخلية الفلسطيني "عودة العراق لدوره الريادي ومكانته الحقيقية في المنطقة"، مستعرضاً "آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية".

وأشار الوزير، إلى "أهمية تنمية العلاقات بين الشعبين الشقيقين"، مثمناً "مواقف العراق الداعمة لمطالب وحقوق الشعب الفلسطيني".
رقم : 1054609
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس رئيسي في زيارة تفقدية لمحافظة خوزستان جنوب البلاد
الرئيس رئيسي في زيارة تفقدية لمحافظة خوزستان جنوب البلاد
صفعة روسية لإسرائيل في مجلس الأمن.. تل أبيب تدفع ثمن التدخل بالحرب الأوكرانية
صفعة روسية لإسرائيل في مجلس الأمن.. تل أبيب تدفع ثمن التدخل بالحرب الأوكرانية
27 نيسان 2023
تأثير الانفتاح الإقليمي على العلاقات بين الأكراد والحكومة السورية
تأثير الانفتاح الإقليمي على العلاقات بين الأكراد والحكومة السورية
27 نيسان 2023
"إسرائيل" في خطر أمنيّ شديد.. ما مفرزاته؟
"إسرائيل" في خطر أمنيّ شديد.. ما مفرزاته؟
27 نيسان 2023
هزيمة أمريكا في طبس.. يوم دفنت رمال إيران النسر الأمريكي ومخلبه
هزيمة أمريكا في طبس.. يوم دفنت رمال إيران النسر الأمريكي ومخلبه
26 نيسان 2023
العين الأمريكية العوراء.. لماذا تتستر إمريكا على فساد الأنظمة الدائرة في فلكها؟
العين الأمريكية العوراء.. لماذا تتستر إمريكا على فساد الأنظمة الدائرة في فلكها؟
26 نيسان 2023
ايران: مجلس الأمن جعل بِصَمْتِه الفلسطينيين عرضة لعنف مستمر
ايران: مجلس الأمن جعل بِصَمْتِه الفلسطينيين عرضة لعنف مستمر
26 نيسان 2023
رئيس الجمهورية يزور محافظة خوزستان غدا الخميس
رئيس الجمهورية يزور محافظة خوزستان غدا الخميس
26 نيسان 2023
فدوي: الاميركيون والصهاينة غير قادرين على الصمود امام قدرات الحرس الثوري
فدوي: الاميركيون والصهاينة غير قادرين على الصمود امام قدرات الحرس الثوري
26 نيسان 2023
دخول الصين القوي إلی القضية الفلسطينية
دخول الصين القوي إلی القضية الفلسطينية
25 نيسان 2023
اتساع موجة كراهية الصهاينة في الغرب
اتساع موجة كراهية الصهاينة في الغرب
25 نيسان 2023
تحولات متسارعة.. اجتماع رباعي حول سوريا في موسكو، ما رسائله؟
تحولات متسارعة.. اجتماع رباعي حول سوريا في موسكو، ما رسائله؟
25 نيسان 2023
الرئيس الايراني يتفقد أحد مراكز رعاية الفتيات فاقدات المعيل
الرئيس الايراني يتفقد أحد مراكز رعاية الفتيات فاقدات المعيل
25 نيسان 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تأثير الانفتاح الإقليمي على العلاقات بين الأكراد والحكومة السورية
"إسرائيل" في خطر أمنيّ شديد.. ما مفرزاته؟
دخول الصين القوي إلی القضية الفلسطينية
اتساع موجة كراهية الصهاينة في الغرب