رئيس الجمهورية: موقف العراق ثابت من القضية الفلسطينية

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية العراقية أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، وزير الداخلية الفلسطيني زياد محمود هب الريح والوفد المرافق له".



وأضاف البيان: " الوزير الفلسطيني نقل في مُستهل اللقاء، الذي حضره وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى رئيس الجمهورية، كما حمّل رئيس الجمهورية الوزير تحياته إلى الرئيس محمود عباس وتمنياته للأشقاء الفلسطينيين بالاستقرار والسلام".



وأكد رئيس الجمهورية، أنه "من الواجب مساعدة الشعب الفلسطيني في تحقيق آماله ببناء الدولة الفلسطينية"، مشيرا إلى "موقف العراق الثابت من القضية الفلسطينية والداعم لنيل الأشقاء الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة".



ولفت إلى "أهمية التضامن والتنسيق والعمل المشترك على المستويات كافة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه"، مشيراً إلى أن "الحكومة وضعت برنامجاً شاملاً يتضمن ترسيخ الأمن والاستقرار الذي يعد الركيزة الأساسية لبناء الدولة وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين".



بدوره، أكد وزير الداخلية الفلسطيني "عودة العراق لدوره الريادي ومكانته الحقيقية في المنطقة"، مستعرضاً "آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية".



وأشار الوزير، إلى "أهمية تنمية العلاقات بين الشعبين الشقيقين"، مثمناً "مواقف العراق الداعمة لمطالب وحقوق الشعب الفلسطيني".