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الخميس 27 نيسان 2023 ساعة 16:19
استشهاد فلسطيني في الداخل المحتل بعد اعتداء مستوطنين عليه
وأكدت العائلة في تصريح مقتضب، وفاة ابنها العامل أمين عبد القادر وردة (59 عامًا) خلال عمله في الداخل المحتل، بعد اعتداء مستوطنين عليه خلال عمله في الداخل المحتل.
وحملت العائلة الاحتلال المسؤولية الكاملة.
رقم :
1054610
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