البحرية الإيرانية تحتجز سفينة تنقل حمولة أمريكية في خليج عمان

وأكدت بحرية الجيش الإيراني احتجاز السفينة بسبب مخالفتها القوانين، موضحة في بيان ان الناقلة اصطدمت بسفينة إيرانية شمالي المحيط الهندي وحاولت الفرار عبر إطفاء أجهزة التتبع.



وأضافت: الناقلة المحتَجَزة كانت تنقل حمولة أميركية لكنها ترفع علم جزر مارشال وتم إيقافها عبر إنزال جوي على متنها.



بدورها، أعلنت البحرية الأمريكية أن إيران احتجزت ناقلة نفط ترفع علم جزر المارشال في خليج عمان.



وبحسب ما أفادت وسائل إعلام أمريكية أن بيانات التتبع بالأقمار الصناعية من MarineTraffic.com أظهرت أن السفينة موجودة في خليج عمان شمال العاصمة العمانية مسقط، وكانت قد أتت من الكويت وأدرجت وجهتها على أنها مدينة هيوستن، في ولاية تكساس الأمريكية.