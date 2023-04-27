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الخميس 27 نيسان 2023 ساعة 17:33

كنعاني ينفي مزاعم صحيفة أمريكية حول إرسال ذخيرة لروسيا

كنعاني ينفي مزاعم صحيفة أمريكية حول إرسال ذخيرة لروسيا
وفند كنعاني، في تصريح صحفي المزاعم الأخيرة لصحيفة "وول ستريت جورنال" والقاضية أن ايران أرسلت ذخيرة إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا .

وقال كنعاني في هذا الصدد انه في الوقت الذي يعمل مثيري الحروب من خلال إرسال أسلحة متطورة باستمرار إلى أوكرانيا ، فانهم جعلوا خيار الحرب والفوائد المالية والسياسية المترتبة عليها خيارهم الرئيسي وأبقوا طريق التفاوض والسلام مغلقًا ، إلا أن بعض وسائل الإعلام المرتبطة بهم تحاول من خلال نشر هذا النوع من الأخبار المزيفة والترويج لها ، تكريس برامجهم للتخويف من ايران وتحقيق ماربهم السياسية الخاصة.

وأكد المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي ان موقف الجمهورية الاسلامية صريح وشفاف حول الحرب في اوكرانيا وقد اعلنت عنه مرارا بشكل رسمي وقال أن جمهورية إيران الإسلامية تعارض الحرب وتؤيد وقف إطلاق النار والسلام في أوكرانيا.

وزعمت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن إيران أرسلت ذخيرة إلى روسيا عبر بحر قزوين وياتي هذا الادعاء الذي لا أساس له في الوقت الذي أعلنت جمهورية إيران الإسلامية مرارًا وتكرارًا معارضتها للحرب ونفت المزاعم التي تم تقديمها حول إرسال أسلحة إلى روسيا لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا.
رقم : 1054624
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