الصفحة الرئيسية
0
الخميس 27 نيسان 2023 ساعة 17:35

الجيش السوداني: الأيام القادمة ستشهد انفراجا كبيرا

الجيش السوداني: الأيام القادمة ستشهد انفراجا كبيرا
وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان إن "الموقف العسكري داخل وخارج الخرطوم مستقر جدا عدا ولاية غرب دارفور التي شهدت صراعا قبليا يجري معالجته بواسطة السلطات المحلية، وقواتنا متماسكة وتؤدي دورها الوطني في دحر التمرد بثبات وثقة في كافة الاتجاهات"، مشيرة إلى أن "المتمردين حاولوا نهار أمس الهجوم على قيادة المنطقة المركزية لكن قواتنا تصدت لهم وكبدتهم خسائر كبيرة".

وأضافت: "ما زال العدو يستخدم أسلوب القصف العشوائي لمناطق بوسط الخرطوم مما يتسبب في تدمير لبعض البنايات والمرافق، وهو يتواجد بمناطق متفرقة من العاصمة لكن دون فعالية تذكر من وجهة نظر العمليات إلا للأغراض الدعائية"، معلنة أن "قواتنا بسطت سيطرتها على معظم الولايات، إلا أن الوضع معقد قليلا في بعض أجزاء العاصمة لجهة أن المتمردين حشدوا معظم قوتهم المندحرة بها وهذا هو سبب انتشارهم الكبير بها".

ولفتت إلى أن "المؤامرة قديمة وكبيرة جدا وما المواقف السياسية التي تتظاهر المليشيا بتبنيها حاليا ما هي إلا وسيلة للوصول للحكم لتباشر بعدها تنفيذ أجندة لا علاقة لها بمصلحة الشعب والبلاد"، معلنة أن "الأيام القادمة ستشهد انفراجا كبيرا في الأوضاع على الأرض".
رقم : 1054626
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس رئيسي في زيارة تفقدية لمحافظة خوزستان جنوب البلاد
الرئيس رئيسي في زيارة تفقدية لمحافظة خوزستان جنوب البلاد
صفعة روسية لإسرائيل في مجلس الأمن.. تل أبيب تدفع ثمن التدخل بالحرب الأوكرانية
صفعة روسية لإسرائيل في مجلس الأمن.. تل أبيب تدفع ثمن التدخل بالحرب الأوكرانية
27 نيسان 2023
تأثير الانفتاح الإقليمي على العلاقات بين الأكراد والحكومة السورية
تأثير الانفتاح الإقليمي على العلاقات بين الأكراد والحكومة السورية
27 نيسان 2023
"إسرائيل" في خطر أمنيّ شديد.. ما مفرزاته؟
"إسرائيل" في خطر أمنيّ شديد.. ما مفرزاته؟
27 نيسان 2023
هزيمة أمريكا في طبس.. يوم دفنت رمال إيران النسر الأمريكي ومخلبه
هزيمة أمريكا في طبس.. يوم دفنت رمال إيران النسر الأمريكي ومخلبه
26 نيسان 2023
العين الأمريكية العوراء.. لماذا تتستر إمريكا على فساد الأنظمة الدائرة في فلكها؟
العين الأمريكية العوراء.. لماذا تتستر إمريكا على فساد الأنظمة الدائرة في فلكها؟
26 نيسان 2023
ايران: مجلس الأمن جعل بِصَمْتِه الفلسطينيين عرضة لعنف مستمر
ايران: مجلس الأمن جعل بِصَمْتِه الفلسطينيين عرضة لعنف مستمر
26 نيسان 2023
رئيس الجمهورية يزور محافظة خوزستان غدا الخميس
رئيس الجمهورية يزور محافظة خوزستان غدا الخميس
26 نيسان 2023
فدوي: الاميركيون والصهاينة غير قادرين على الصمود امام قدرات الحرس الثوري
فدوي: الاميركيون والصهاينة غير قادرين على الصمود امام قدرات الحرس الثوري
26 نيسان 2023
دخول الصين القوي إلی القضية الفلسطينية
دخول الصين القوي إلی القضية الفلسطينية
25 نيسان 2023
اتساع موجة كراهية الصهاينة في الغرب
اتساع موجة كراهية الصهاينة في الغرب
25 نيسان 2023
تحولات متسارعة.. اجتماع رباعي حول سوريا في موسكو، ما رسائله؟
تحولات متسارعة.. اجتماع رباعي حول سوريا في موسكو، ما رسائله؟
25 نيسان 2023
الرئيس الايراني يتفقد أحد مراكز رعاية الفتيات فاقدات المعيل
الرئيس الايراني يتفقد أحد مراكز رعاية الفتيات فاقدات المعيل
25 نيسان 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تأثير الانفتاح الإقليمي على العلاقات بين الأكراد والحكومة السورية
"إسرائيل" في خطر أمنيّ شديد.. ما مفرزاته؟
دخول الصين القوي إلی القضية الفلسطينية
اتساع موجة كراهية الصهاينة في الغرب