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الخميس 27 نيسان 2023 ساعة 18:16

وزير الدفاع الايراني يشارك في اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي

وزير الدفاع الايراني يشارك في اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي
واضاف العميد اشتياني، لدى وصوله إلى مطار نيودلهي اليوم الخميس: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشارك في اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون لأول مرة .

وصرح وزير الدفاع بان الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبين مواقفها في هذا الاجتماع بما يتماشى مع سياسات النظام الإسلامي، لا سيما في مجال قضايا مثل مواجهة الأحادية لبعض الدول، ومواجهة الإرهاب والتطرف.

وقال العميد اشتياني أن اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون سيكون فرصة لبيان مواقفنا على صعيد القدرة الوطنية وفي المجالات الاقتصادية والعسكرية والثقافية والاجتماعية وغيرها ، وفي هذا الاطار سنجري محادثات مع وزراء دفاع الدول الأخرى بما يتماشى مع مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) هي منظمة أوراسية حكومية دولية تم تشكيلها من أجل التعاون الأمني والاقتصادي والسياسي متعدد الأطراف. إن استخدام قدرات منظمة شنغهاي من أجل تعزيز وبناء المزيد من الثقة من أجل تطوير وتوسيع التعاون الدفاعي والعسكري مع الدول الأعضاء سيخلق فرصا جديدة لجمهورية إيران الإسلامية ودول أخرى في مجال الدفاع والعسكري.
رقم : 1054637
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