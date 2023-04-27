وزير الدفاع اليمني يدعو التحالف للرد على شروط صنعاء

وأضاف العاطفي في تصريحات نقلتها قناة المسيرة : قواتنا المسلحة جاهزة لإفشال أي محاولة من قبل التحالف للتصعيد أو نهب الثروات والالتفاف على ما تم طرحه في إطار الحل السياسي.



وأوضح العاطفي أن العدو الصهيوني الزائل يقوم بالضغط والإيعاز للتحالف لتنفيذ مخططاته وأجندته في اليمن في إطار سعيه للتوسع والسيطرة والاحتلال.



ونوه وزير الدفاع إلى أن الأعداء كانوا يظنون أنهم سيمررون مخططاتهم، لكن بفضل الله وحكمة القيادة الثورية وصمود وثبات أبناء الشعب اليمني فشلت المخططات وانقلبت كل مؤامراتهم ومكرهم ضدهم حتى وصلوا إلى قناعة تامة بأنهم لن يستطيعوا مواجهة الشعب اليمني.



وأجرى وفد سعودي محادثات في صنعاء بداية الشهر الحالي انتهت إلى تفاهم حول هدنة وعقد جولة جديدة من المحادثات.



وقال مصدر يمني إن الوفد السعودي حمل شروطا من صنعاء إلى القيادات السعودية.