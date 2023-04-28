قاليباف: ايران بلغت مستوى من قدرات الردع اذهل الاعداء

وقال قاليباف الخميس امام ملتقى فرص التنمية والاستثمار في مدن كليبر وخداآفرين وهوراند في محافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران: لقد كنت مهتمًا شخصيًا بالسفر إلى محافظة اذربيجان الشرقية والحضور بين رواد الاعمال في مدن كليبر وخداآفرين وهوراند .



وقال: إذا نظرنا إلى الماضي وانتبهنا للتجارب الناجحة لفترة الدفاع المقدس (1980-1988)، والتي تعتبر من تجارب الشعب والشهداء ، لادركنا اليوم أهمية مثل هذا اللقاء.



وتابع قاليباف في هذا الصدد: كانت ايدينا ايام الحرب المفروضة خالية اكثر من اليوم للدفاع عن أرضنا ولتنفيذ المهام ، لكن الشعب وقف وقفته وصنع انتصارات كبيرة لدرجة ان ايران باتت اليوم من بين الدول العشر الأولى في العالم من حيث التكنولوجيا وامور اخرى وبلغت قدراتنا الردعية مستوى اذهل الاعداء .



وشدد قاليباف على أننا اليوم في حالة حرب اقتصادية ، وقال: رواد الأعمال والمستثمرون هم بلا شك رجال الميدان والقادة والمجاهدون على صعيد الحرب الاقتصادية.



وأشار قاليباف إلى أن الاستثمار والإنتاجية مكونان مهمان من مكونات التحول الاقتصادي حيث نواجه تحديا في هذا الصدد ، وتابع ان نواب الشعب في البرلمان ورجال الدولة هم ميسرين للأمور ، وإذا لم يكن هناك ادراك متبادل ودقيق لبعضنا البعض وإذا لم نخض هذا المجال ولم ندرك أهمية العمل فلن يخدمنا أحد على هذا الصعيد.



وقال رئيس السلطة التشريعية بالبلاد: الجميع اليوم ​​يتحدثون عن الاستقرار الاقتصادي وهذا الامر لا يتحقق الا من خلال الاستثمار، علما بأن هناك قدرات كبيرة جدًا في البلاد يمكن استخدامها.



وقال قاليباف: علينا اليوم توفير الفرص للاستثمار وتحقيق ذلك ممكن فقط من خلال الشعب والاقتصاد الشعبي لأن مثل هذه الفرصة لا توفرها القدرات الحكومية.



واوضح رئيس مجلس الشورى الاسلامي أن مناقشة خطة التنمية السابعة ستدرج على جدول أعمال البرلمان الشهر المقبل وقال : "نحن مصممون على صياغة هذه الخطة وفقًا لواقع وقدرات المجتمع حتى يتم تعميم الانشطة الاقتصادية على صعيد الشعب".