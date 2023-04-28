روسيا تدين الغارات الصهيونية على سوريا وصمت الأمم المتحدة عنها

اسلام تايمز (روسيا) - أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن موسكو تدين الغارات الصهيونية المتزايدة على الأراضي السورية وعدم وجود أي رد فعل من قبل قيادة الأمم المتحدة عليها.