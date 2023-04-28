أحدث العناوين :
مقتل نحو 20 من كبار الضباط الأوكرانيين والأجانب في ضربة صاروخية روسية
ابو فدك المحمداوي يزور مرجعين دينيين في النجف الاشرف
الشيخ قاسم: الدول الخارجية غير قادرة على فرض خيار رئاسي على لبنان
شرطة بابل تعثر على مضافة جديدة لوكر إرهابي شمالي المحافظة
الدولار يتلقى ضربات موجعة.. منظمة شنغهاي للتعاون تتخلى عن الدولار
المحللون الصهاينة يحذرون من الجيل الجديد من المقاتلين الفلسطينيين
أزمة مياه خطيرة في العراق .. هل تستسلم بغداد لابتزازات تركيا ؟
سفير ايران بالامم المتحدة: نرحب بتحسن العلاقات الدبلوماسية السورية في المنطقة والعالم
السفير السعودي يحضر مراسم الاحتفال بيوم الجيش الايراني في موسكو
ترامب: بايدن سيدمر الولايات المتحدة إذا أُعيد انتخابه لولاية ثانية
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
28 April 2023
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
أوروبا
0
الجمعة 28 نيسان 2023 ساعة 08:29
روسيا تدين الغارات الصهيونية على سوريا وصمت الأمم المتحدة عنها
وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الخميس: "نحن قلقون إزاء تصاعد الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضي سوريا".
رقم :
1054722
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
الدولار يتلقى ضربات موجعة.. منظمة شنغهاي للتعاون تتخلى عن الدولار
المحللون الصهاينة يحذرون من الجيل الجديد من المقاتلين الفلسطينيين
28 نيسان 2023
أزمة مياه خطيرة في العراق .. هل تستسلم بغداد لابتزازات تركيا ؟
28 نيسان 2023
رئيسي يرعى تدشين ووضع حجر الاساس لمشاريع نفطية في خوزستان
28 نيسان 2023
قاليباف: ايران بلغت مستوى من قدرات الردع اذهل الاعداء
28 نيسان 2023
الرئيس رئيسي في زيارة تفقدية لمحافظة خوزستان جنوب البلاد
27 نيسان 2023
صفعة روسية لإسرائيل في مجلس الأمن.. تل أبيب تدفع ثمن التدخل بالحرب الأوكرانية
27 نيسان 2023
تأثير الانفتاح الإقليمي على العلاقات بين الأكراد والحكومة السورية
27 نيسان 2023
"إسرائيل" في خطر أمنيّ شديد.. ما مفرزاته؟
27 نيسان 2023
هزيمة أمريكا في طبس.. يوم دفنت رمال إيران النسر الأمريكي ومخلبه
26 نيسان 2023
العين الأمريكية العوراء.. لماذا تتستر إمريكا على فساد الأنظمة الدائرة في فلكها؟
26 نيسان 2023
ايران: مجلس الأمن جعل بِصَمْتِه الفلسطينيين عرضة لعنف مستمر
26 نيسان 2023
رئيس الجمهورية يزور محافظة خوزستان غدا الخميس
26 نيسان 2023
أحدث العناوين
مقتل نحو 20 من كبار الضباط الأوكرانيين والأجانب في ضربة صاروخية روسية
ابو فدك المحمداوي يزور مرجعين دينيين في النجف الاشرف
الشيخ قاسم: الدول الخارجية غير قادرة على فرض خيار رئاسي على لبنان
شرطة بابل تعثر على مضافة جديدة لوكر إرهابي شمالي المحافظة
الدولار يتلقى ضربات موجعة.. منظمة شنغهاي للتعاون تتخلى عن الدولار
المحللون الصهاينة يحذرون من الجيل الجديد من المقاتلين الفلسطينيين
أزمة مياه خطيرة في العراق .. هل تستسلم بغداد لابتزازات تركيا ؟
سفير ايران بالامم المتحدة: نرحب بتحسن العلاقات الدبلوماسية السورية في المنطقة والعالم
السفير السعودي يحضر مراسم الاحتفال بيوم الجيش الايراني في موسكو
ترامب: بايدن سيدمر الولايات المتحدة إذا أُعيد انتخابه لولاية ثانية
حميدتي ورئيس الوزراء الإثيوبي يبحثان هاتفيا الوضع في السودان
روسيا تدين الغارات الصهيونية على سوريا وصمت الأمم المتحدة عنها
رئيسي يرعى تدشين ووضع حجر الاساس لمشاريع نفطية في خوزستان
قاليباف: ايران بلغت مستوى من قدرات الردع اذهل الاعداء
وزير الدفاع اليمني يدعو التحالف للرد على شروط صنعاء
كارثة انسانية تهدد الآلاف في السودان
إيران تبرم مع سوريا مذكرة تعاون شاملة بعدة مجالات
وصول طائرتي إجلاء من السودان إلى بغداد
السوداني يتلقّى دعوة رسمية لحضور القمة العالمية في دبي
وزير الدفاع الايراني يشارك في اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي
الأكثر قراءة
بحماية قوات الاحتلال.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
بدء اجلاء الرعايا الفسطينيين من السودان
الأسبوع السادس عشر من الاحتجاجات ضد نتنياهو في الأراضي المحتلة
الحكومة الاسرائيلية والمعارضة.. نهاية الكيان بينهما
إيران: تسجيل هزة أرضية بقوة 4.3 درجة في أصفهان
منظمة الصناعات الجوية: تسلمنا العديد من طلبات شراء معدات ومسيرات ايرانية
آشتياني: السلام والأمن المستدام في المنطقة أحد أهداف اجتماع موسكو
الشيخ عكرمة: ما حدث بمصلى باب الرحمة يتعارض مع القوانين الدولية
الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية المحتلة
سفيرة فلسطين في إيران: آن الأوان لشعبنا المظلوم أن يتحرر
ماكرون: لوبان قد تصل إلى السلطة في فرنسا عام 2027
'العاروري' رجل محور المقاومة الاستراتيجي
الاحتلال يحتجز جثمان شهيد في أريحا
بعد ان لجمت أمريكا.. بلينكن غاضب من قوة الردع الإيرانية
تدشين 34 مشروعا كهربائيا ومائيا ضخما في جنوب ايران
مقتل مساعد الملحق العسكري المصري بطلق ناري فی الخرطوم
وزير الخارجية الايراني يؤكد على أهمية وحدة تراب اليمن
إيران وسوريا يبحثان توسيع العلاقات البحرية والسككية والمصرفية
الجارديان: لقد ساد البؤس والانحلال على الغرب
أميرعبداللهيان: طهران ومسقط متفقتان على القضايا الإقليمية
الأخبار الساخنة
الداوود لإسلام تايمز: يوم القدس العالمي محطة أساسية لنصرة فلسطين وقضيتها.. وطائفة الموحدين جزء من مشروع المقاومة
رئيس هيئة الطاقة الذرية: الدول الغربية لا تريد إيران النووية
الأكثر بحثًا
قراءة في تأثير عودة العلاقات بين طهران والرياض على الملفات الإقليمية
إخترنا لکم
الدولار يتلقى ضربات موجعة.. منظمة شنغهاي للتعاون تتخلى عن الدولار
المحللون الصهاينة يحذرون من الجيل الجديد من المقاتلين الفلسطينيين
أزمة مياه خطيرة في العراق .. هل تستسلم بغداد لابتزازات تركيا ؟
تأثير الانفتاح الإقليمي على العلاقات بين الأكراد والحكومة السورية