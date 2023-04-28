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الجمعة 28 نيسان 2023 ساعة 08:31

ترامب: بايدن سيدمر الولايات المتحدة إذا أُعيد انتخابه لولاية ثانية

ترامب: بايدن سيدمر الولايات المتحدة إذا أُعيد انتخابه لولاية ثانية
وقال ترامب في تعليقه على إعلان بايدن أنه سيرشح نفسه لفترة ولاية جديدة في انتخابات 2024 الرئاسية الأمريكية، خلال كلمة ألقاها أمام أنصاره في ولاية نيو هامبشير نقلتها قناة Newsmax: "بالنظر إلى رئاسته المشؤومة، كان من المستحيل تقريبًا تخيل أن جو بايدن قد يفكر في الترشح لولاية ثانية".

وصرح الجمهوري الذي أعلن في نوفمبر من العام الماضي عن نيته المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة: "في مقطع فيديو مسجل مسبقا، قال [بايدن] إنه يريد إنهاء ما بدأه. إنه يريد استكمال تدمير بلدنا".

وقال ترامب إنه لم يعد يصف وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، التي كانت خصمه من الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، بأنها "فاسدة".

وأضاف: "سنقوم الآن بتطبيق هذا اللقب على جو بايدن"، مشيرا إلى أنه "لم يكن هناك أحد في السياسة الأمريكية أكثر فسادا وغير نزيه" من الرئيس الحالي.

كما وصف بايدن مرة أخرى بأنه سياسي غير كفء أوصل الولايات المتحدة إلى حالة من التدهور، وأعرب عن ثقته في أنه (ترامب) قد يفوز في انتخابات عام 2024.

وفي 25 أبريل الجاري، أعلن بايدن رسميا أنه سيترشح لفترة ولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2024، وفي حالة إعادة انتخابه، سيبدأ بايدن ولايته الثانية في سن 82. ما سيجعله أكبر رئيس دولة أمريكي في التاريخ.
رقم : 1054724
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