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الجمعة 28 نيسان 2023 ساعة 12:36

بدء اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي بمشاركة وزير الدفاع الايراني

بدء اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي بمشاركة وزير الدفاع الايراني
وبدأ اجتماع وزراء دفاع الدول الاعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، أعماله صباح اليوم الجمعة، في الهند، بمشاركة وزير الدفاع الايراني محمد رضا آشتياني.

ويرافق وزير الدفاع الايراني في زيارته الى الهند، العميد مهدي رباني مساعد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة في شؤون العمليات، والعميد حمزة قلندري مساعد وزير الدفاع في الشؤون الدولية.

ومنظمة شانغهاي للتعاون (SCO) هي منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية. تأسست في 15 حزيران/يونيو 2001 في شنغهاي، على يد قادة ستة دول آسيوية؛ هي الصين، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وروسيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان. وقع ميثاق منظمة شانغهاي للتعاون في يونيو 2002، ودخل حيز التنفيذ في 19 أيلول/سبتمبر 2003.

وكانت هذه البلدان باستثناء أوزبكستان أعضاء في «مجموعة شنغهاي الخماسية» التي تأسست في 26 نيسان/أبريل 1996 في شنغهاي.

وتتمحور أهداف المنظمة حول تعزيز سياسات الثقة المتبادلة وحسن الجوار بين دول الأعضاء، ومحاربة الإرهاب وتدعيم الأمن ومكافحة الجريمة وتجارة المخدرات ومواجهة حركات الانفصال والتطرف الديني أو العرقي. والتعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية وكذلك النقل والتعليم والطاقة والسياحة وحماية البيئة، وتوفير السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

ويعتبر الانضمام الى هذه المنظمة، والاستفادة من إمكانياتها في ترسيخ الثقة وتعزيز التعاون الدفاعي مع الدول الاعضاء، فرصة جديدة للجمهورية الاسلامية الايرانية وسائر الدول في المجالات الدفاعية.
رقم : 1054753
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