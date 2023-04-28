الرئيس الايراني: لن نتحمل انعدام الامن في المنطقة

واضاف رئيس الجمهورية اليوم الجمعة امام حشد من اهالي مدينة تشادكان في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران، ان على المسؤوليين الامنيين ان يضمنوا الامن وان يتصدوا لمن يحاول وراء انعدامه.



وشدد بالقول: لن نسمح بالمساس بالامن والوحدة الوطنية في خوزستان.



وتابع بالقول ان الشعب الايراني يتحلى باليقظة ويعرف من هو صديقه ومن يضمر الشر له واضاف ان الاجيال القادمة ستجد طريقه الصحيح بفضل الثورة الاسلامية وذلك رغم مؤامرات الاعداء وسعيهم وراء اثارة الفتن.



واضاف ان العدو يعمل وراء اثارة الشائعات بهدف بث الزعر وزرع الخيبة بين ابناء الشعب الايراني ملفتا ان العدو لا يروق له اي تقدم يحققه الشعب الايراني إلا ان ابناء شعبنا يعرفون الاعداء ويعرفون طريق تجاوز هذه الفتن.



وفي جانب اخر من تصريحاته اشار اية الله رئيسي الى ما تتمتع به محافظة خوزستان من الامكانيات والطاقات الكبيرة واضاف ان الحكومة تعمل على ضمان الرفاهية لابناء الشعب الايراني ولن تتجاهل المشاكل التي يعاني منه الشعب.