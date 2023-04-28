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الجمعة 28 نيسان 2023 ساعة 12:39

الدعم السريع تتهم الجيش السوداني بخرق الهدنة

الدعم السريع تتهم الجيش السوداني بخرق الهدنة
وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع، اليوم الجمعة: "درجت القيادات الانقلابية بالقوات المسلحة المسنودة من فلول النظام البائد المتطرفين على نقض العهود والمواثيق وهو نهج عرفوا به طيلة تاريخهم الملئ بالمخازي والخيبات" حسب تعبيره.

وأضاف في بيان نشر على الصفحة الرسمية للقوات في "تويتر": "قد تجلت خيانتهم للعهود خلال فترات الهدنة الانسانية منذ بدء الحرب حتى اليوم. وبناءا على ما تقدم والتزاما بمبادرة الولايات المتحدة الامريكية والمملكة العربية السعودية ودعم الآلية الثلاثية واللجنة الرباعية وأفقنا أمس الخميس على هدنة بدأت منتصف الليل إلا أن القيادات الانقلابية بالقوات المسلحة وفلول النظام البائد خرقوا الهدنة منذ الصباح الباكر بالهجوم على مواقع تمركز قواتنا بالطائرات والمدافع في كل من قاعدة جبل أولياء وامدرمان ولا زالت الطائرات تحلق في مدن العاصمة الثلاثة، مما يتسبب في اعاقة تحرك البعثات الدبلوماسية التي تعمل على اجلاء رعاياها".
رقم : 1054756
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