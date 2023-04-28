الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 28 نيسان 2023 ساعة 14:46

وزير الدفاع الايراني: مستعدون لإجراء مناورات بحرية مشتركة

وزير الدفاع الايراني: مستعدون لإجراء مناورات بحرية مشتركة
وبدأ اجتماع وزراء دفاع الدول الاعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، أعماله صباح اليوم الجمعة، في الهند، بمشاركة وزير الدفاع الايراني محمد رضا آشتياني.

ويرافق وزير الدفاع الايراني في زيارته الى الهند، العميد مهدي رباني مساعد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة في شؤون العمليات، والعميد حمزة قلندري مساعد وزير الدفاع في الشؤون الدولية.

ومنظمة شانغهاي للتعاون (SCO) هي منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية. تأسست في 15 حزيران/يونيو 2001 في شنغهاي، على يد قادة ستة دول آسيوية؛ هي الصين، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وروسيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان. وقع ميثاق منظمة شانغهاي للتعاون في يونيو 2002، ودخل حيز التنفيذ في 19 أيلول/سبتمبر 2003.

ووصل وزير الدفاع الايراني أمس الخميس الى نيودلهي للمشاركة في اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون.

وقال العميد اشتياني، لدى وصوله إلى مطار نيودلهي : إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشارك في اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون لأول مرة.

واضاف: ان منظمة شنغهاي للتعاون من أهم مراكز التطورات الإقليمية والعالمية، وأن إيران ستعزز جهودها لمحاربة الأحادية.

واكد ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبين مواقفها في هذا الاجتماع بما يتماشى مع سياسات النظام الإسلامي، لا سيما في مجال قضايا مثل مواجهة الأحادية لبعض الدول، ومواجهة الإرهاب والتطرف.

وقال العميد آشتياني، أن اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون سيكون فرصة لبيان مواقفنا على صعيد القدرة الوطنية وفي المجالات الاقتصادية والعسكرية والثقافية والاجتماعية وغيرها ، وفي هذا الاطار سنجري محادثات مع وزراء دفاع الدول الأخرى بما يتماشى مع مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
رقم : 1054765
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
التلفزيون الايراني يبث فيديو احتجاز حاملة النفط التي كانت تنقل حمولة أمريكية
التلفزيون الايراني يبث فيديو احتجاز حاملة النفط التي كانت تنقل حمولة أمريكية
كتاب فرنسي سيثير ضجة عن “الربيع العربي”
كتاب فرنسي سيثير ضجة عن “الربيع العربي”
28 نيسان 2023
الرئيس الايراني: لن نتحمل انعدام الامن في المنطقة
الرئيس الايراني: لن نتحمل انعدام الامن في المنطقة
28 نيسان 2023
الدولار يتلقى ضربات موجعة.. منظمة شنغهاي للتعاون تتخلى عن الدولار
الدولار يتلقى ضربات موجعة.. منظمة شنغهاي للتعاون تتخلى عن الدولار
28 نيسان 2023
المحللون الصهاينة يحذرون من الجيل الجديد من المقاتلين الفلسطينيين
المحللون الصهاينة يحذرون من الجيل الجديد من المقاتلين الفلسطينيين
28 نيسان 2023
أزمة مياه خطيرة في العراق .. هل تستسلم بغداد لابتزازات تركيا ؟
أزمة مياه خطيرة في العراق .. هل تستسلم بغداد لابتزازات تركيا ؟
28 نيسان 2023
رئيسي يرعى تدشين ووضع حجر الاساس لمشاريع نفطية في خوزستان
رئيسي يرعى تدشين ووضع حجر الاساس لمشاريع نفطية في خوزستان
28 نيسان 2023
قاليباف: ايران بلغت مستوى من قدرات الردع اذهل الاعداء
قاليباف: ايران بلغت مستوى من قدرات الردع اذهل الاعداء
28 نيسان 2023
الرئيس رئيسي في زيارة تفقدية لمحافظة خوزستان جنوب البلاد
الرئيس رئيسي في زيارة تفقدية لمحافظة خوزستان جنوب البلاد
27 نيسان 2023
صفعة روسية لإسرائيل في مجلس الأمن.. تل أبيب تدفع ثمن التدخل بالحرب الأوكرانية
صفعة روسية لإسرائيل في مجلس الأمن.. تل أبيب تدفع ثمن التدخل بالحرب الأوكرانية
27 نيسان 2023
تأثير الانفتاح الإقليمي على العلاقات بين الأكراد والحكومة السورية
تأثير الانفتاح الإقليمي على العلاقات بين الأكراد والحكومة السورية
27 نيسان 2023
"إسرائيل" في خطر أمنيّ شديد.. ما مفرزاته؟
"إسرائيل" في خطر أمنيّ شديد.. ما مفرزاته؟
27 نيسان 2023
هزيمة أمريكا في طبس.. يوم دفنت رمال إيران النسر الأمريكي ومخلبه
هزيمة أمريكا في طبس.. يوم دفنت رمال إيران النسر الأمريكي ومخلبه
26 نيسان 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الدولار يتلقى ضربات موجعة.. منظمة شنغهاي للتعاون تتخلى عن الدولار
المحللون الصهاينة يحذرون من الجيل الجديد من المقاتلين الفلسطينيين
أزمة مياه خطيرة في العراق .. هل تستسلم بغداد لابتزازات تركيا ؟
تأثير الانفتاح الإقليمي على العلاقات بين الأكراد والحكومة السورية