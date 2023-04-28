وزير الدفاع الايراني: مستعدون لإجراء مناورات بحرية مشتركة

وبدأ اجتماع وزراء دفاع الدول الاعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، أعماله صباح اليوم الجمعة، في الهند، بمشاركة وزير الدفاع الايراني محمد رضا آشتياني.



ويرافق وزير الدفاع الايراني في زيارته الى الهند، العميد مهدي رباني مساعد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة في شؤون العمليات، والعميد حمزة قلندري مساعد وزير الدفاع في الشؤون الدولية.



ومنظمة شانغهاي للتعاون (SCO) هي منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية. تأسست في 15 حزيران/يونيو 2001 في شنغهاي، على يد قادة ستة دول آسيوية؛ هي الصين، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وروسيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان. وقع ميثاق منظمة شانغهاي للتعاون في يونيو 2002، ودخل حيز التنفيذ في 19 أيلول/سبتمبر 2003.



ووصل وزير الدفاع الايراني أمس الخميس الى نيودلهي للمشاركة في اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون.



وقال العميد اشتياني، لدى وصوله إلى مطار نيودلهي : إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشارك في اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون لأول مرة.



واضاف: ان منظمة شنغهاي للتعاون من أهم مراكز التطورات الإقليمية والعالمية، وأن إيران ستعزز جهودها لمحاربة الأحادية.



واكد ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبين مواقفها في هذا الاجتماع بما يتماشى مع سياسات النظام الإسلامي، لا سيما في مجال قضايا مثل مواجهة الأحادية لبعض الدول، ومواجهة الإرهاب والتطرف.



وقال العميد آشتياني، أن اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون سيكون فرصة لبيان مواقفنا على صعيد القدرة الوطنية وفي المجالات الاقتصادية والعسكرية والثقافية والاجتماعية وغيرها ، وفي هذا الاطار سنجري محادثات مع وزراء دفاع الدول الأخرى بما يتماشى مع مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتعزيز الاستقرار الإقليمي.