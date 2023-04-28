نمو معتدل للاقتصاد الفرنسي في الربع الأول

ونما إجمالي الناتج المحلي بواقع 0.2 % مقارنة بالربع السابق. وأظهر تفصيل جانب الإنفاق أن استهلاك المنازل ظل ثابتا بعد تراجع بواقع 1 % قبل ربع سابق.



كما أن تشكيل إجمالي رأس المال الثابت تراجع بواقع 0.2 % بعد استقرار في الفترة السابقة. وتراجع الانفاق الحكومي بواقع 0.1 % مقابل ارتفاع بواقع 0.5% في الربع الأخير من .2023 وأظهرت بيانات أخرى من مكتب الإحصاء أن إنفاق الأسر تراجع بوتيرة أسرع في آذار جراء التراجع في استهلاك الغذاء والتراجع في شراء السلع المصنعة.



وتراجع إنفاق الأسر بواقع 1.3 % على أساس شهري في آذار بعد تراجع بواقع 0.8 % في شباط. وانخفض الاستهلاك الغذائي بواقع 2.4 % ومشتريات السلع الهندسية بواقع 1.2%. ومن ناحية أخرى ارتفع استهلاك الطاقة بواقع 0.3 %. وبالنسبة للربع الأول بأكمله، تراجع استهلاك الأسر بواقع 0.2 % من الثلاثة أشهر السابقة.