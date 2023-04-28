العلامة ياسين على ضرور الاصغاء للعروض الايرانية

ورأى في خطبة الجمعة ان المراوحة التي تشهدها عملية وضع الحلول في لبنان هي نتيجة إنتظار بعض القوى اوامر الخارج لملء الفراغ وهو استهانة بالوطن والمواطنين الذي يعيشون على حافة الفقر وهو تبعية تناقض الوطنية ،مؤكدا ان لبنان تخطى بثلاثيته مرحلة الانتداب والاحتلال والتبعية وهو في مرحلة السيادة والحرية والاستقلال وما بعض القوى السياسية الطائفية الا بقايا تلك الحقبة التي تنهار عالميا وليس فقط في لبنان.



وتابع: إن التعاطي مع موضوع النازحين السوريين يجب ان يتم على اساس مصلحة الشعبين اللبناني والسوري وليس مصالح وأجندات خارجية خصوصا تلك الاوامر من المشروع الصهيوامريكي الذي يريد الفتن والفرقة في المنطقة لإطالة عمر كيانه الاسرائيلي وخصوصا ان بعض المطالبين اليوم بحل هذه القضية كانوا بالأمس يزايدون بالتمسك بهم تنفيذا لتعليمات الخارج.



اضاف: إن عزف بعض السياسيين من مدعي السيادة على وتر الطائفية ورفعهم مستوى خطابهم التحريضي والفتنوي ضد المقاومة وبيئتها في هذه الظروف يجب ايقافه على الأقل لأن إنجازات الثلاثية هي التي حافظت وتحافظ عليهم ولولا هذه الثلاثية لم يكن هناك لبنان اصلا.



تابع: وختم مؤكدا ضرورة انهاء حقبة المحاصصة والاحتكارات والتلزيمات بالتراضي مشددا على ضرورة اعتماد الكفاءة في تسليم المهام وليس المحاصصة الطائفية او الانتماء السياسي والتي تعتبر من ابرز وجوه الفساد في لبنان.