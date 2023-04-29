انتحار ثلاثة جنود في جيش الاحتلال خلال شهر

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن جنديين من بينهم انتحروا منذ بداية الأسبوع الأخير.



وأشارت إلى أن قائد الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي أوعز بالعمل على الحد من هذه الظاهرة.