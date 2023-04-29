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السبت 29 نيسان 2023 ساعة 10:24
قائد الثورة الاسلامية يستقبل حشدا كبيرا من العمّال
ويجري هذا اللقاء حاليا في حسينية الامام الخميني الراحل وذلك في الشهر الثاني من العام الايراني الجديد (بدأ في 21 مارس الماضي) الذي سمّاه قائد الثورة بـ "عام كبح التضخم ونمو الانتاج".
رقم :
1054933
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