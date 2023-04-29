كنعاني: إجلاء 65 مواطنا ايرانيا من الخرطوم

وقال كنعاني في تصريح ادلى به حول اجلاء الرعايا الايرانيين من السودان: منذ بداية الاضطرابات في السودان، وضعت وزارة الخارجية بجدية قضية إجلاء 65 إيرانيًا مقيمين في هذا البلد على جدول الأعمال، وبعد اتخاذ الترتيبات اللازمة، تم نقل المواطنين الإيرانيين بأمان من الخرطوم إلى بورتسودان و منها فيما بعد الى ميناء جدة.



وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية قد اعرب في 15 نيسان/ابريل الجاري عن قلقه إزاء الاضطرابات الأخيرة في السودان ودعا الأطراف المتصارعة إلى ضبط النفس والحوار، وقال: نأمل أن يتحلى الأشقاء السودانيون في الايام الاخيرة من شهر رمضان المبارك بضبط النفس والتمسك بالحوار وأن يضعوا حدا للخلافات الداخلية وان يتغلبوا على الوضع الحالي المقلق بالحوار والهدوء.



واكد كنعاني ان الخيار الوحيد لحل هذه الازمة القائمة هو الحوار السوداني السوداني والاجماع الداخلي على مبادرة وطنية.



وبشأن عودة 65 مواطنًا إيرانيًا، اوضح المتحدث باسم السلك الدبلوماسي أنه تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل هذه المجموعة من المواطنين الإيرانيين من السعودية إلى البلاد ، وأضاف: في هذا الشأن، فان التعاون المؤثر للسعودية، ومساعدة الحكومة السودانية كانت مفيدة وتستحق التقدير والشكر.



وأكد كنعاني أن متابعة اوضاع وسلامة الإيرانيين المقيمين في الخارج تعد من المسؤوليات المهمة لوزارة الخارجية.



تجدر الاشارة الى ان تعاون حكومة السودان مع إيران تم في ظل عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين، فبعد قطع العلاقات بين إيران والسعودية في يناير 2016، قطع السودان أيضًا علاقاته مع إيران، وفي ذلك الوقت توقف نشاط السفارة الإيرانية في هذا البلد.