الصفحة الرئيسية
0
السبت 29 نيسان 2023 ساعة 10:32

الأدميرال سياري: تواجد البحرية الايرانية بالمياه الدولية يظهر قوة ايران

الأدميرال سياري: تواجد البحرية الايرانية بالمياه الدولية يظهر قوة ايران
واضاف الادميرال سياري ان سبب وجود القرصنة البحرية في شمال المحيط الهندي وخليج عدن ومضيق باب المندب هو ان ثلث التجارة العالمية يمر عبر هذه المنطقة وان عدم تواجد البحرية الايرانية هناك يعني عدم توفير الامن للسفن وهذا سيؤدي الى وقف عمليات التصدير والاستيراد في البلاد.

وتابع " عندما نتواجد في المياه الحرة وباقي البحار وفق القوانين الدولية ونرفع راية بلادنا فاننا نظهر اقتدار بلادنا ، وان سفننا تبحر الى اصقاع العالم واننا قمنا بمواكبة اكثر من 500 سفينة حتى الان لتعبر اماكن الخطر بسلام".

وشدد الادميرال سياري " نحن لسنا دعاة التعرض لحدود البلدان الاخرى بل نريد فقط اظهار اقتدار وقوة الشعب الايراني وصيانة الموارد والمصالح الوطنية ، ان هذا الأمن يصون سلامة اقتصاد البلاد".
رقم : 1054940
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة الاسلامية يستقبل حشدا كبيرا من العمّال
قائد الثورة الاسلامية يستقبل حشدا كبيرا من العمّال
العبث بأمن منطقة.. محاولة أمريكية لوضع العصي في عجلة التقارب بين دولها
العبث بأمن منطقة.. محاولة أمريكية لوضع العصي في عجلة التقارب بين دولها
29 نيسان 2023
رئيسي: التبادل الاقتصادي مع الدول العربية بلغ عدة اضعاف
رئيسي: التبادل الاقتصادي مع الدول العربية بلغ عدة اضعاف
29 نيسان 2023
وزير الدفاع الايراني: مستعدون لتوسيع المناورات المشتركة مع الصين
وزير الدفاع الايراني: مستعدون لتوسيع المناورات المشتركة مع الصين
29 نيسان 2023
التلفزيون الايراني يبث فيديو احتجاز حاملة النفط التي كانت تنقل حمولة أمريكية
التلفزيون الايراني يبث فيديو احتجاز حاملة النفط التي كانت تنقل حمولة أمريكية
28 نيسان 2023
كتاب فرنسي سيثير ضجة عن “الربيع العربي”
كتاب فرنسي سيثير ضجة عن “الربيع العربي”
28 نيسان 2023
الرئيس الايراني: لن نتحمل انعدام الامن في المنطقة
الرئيس الايراني: لن نتحمل انعدام الامن في المنطقة
28 نيسان 2023
الدولار يتلقى ضربات موجعة.. منظمة شنغهاي للتعاون تتخلى عن الدولار
الدولار يتلقى ضربات موجعة.. منظمة شنغهاي للتعاون تتخلى عن الدولار
28 نيسان 2023
المحللون الصهاينة يحذرون من الجيل الجديد من المقاتلين الفلسطينيين
المحللون الصهاينة يحذرون من الجيل الجديد من المقاتلين الفلسطينيين
28 نيسان 2023
أزمة مياه خطيرة في العراق .. هل تستسلم بغداد لابتزازات تركيا ؟
أزمة مياه خطيرة في العراق .. هل تستسلم بغداد لابتزازات تركيا ؟
28 نيسان 2023
رئيسي يرعى تدشين ووضع حجر الاساس لمشاريع نفطية في خوزستان
رئيسي يرعى تدشين ووضع حجر الاساس لمشاريع نفطية في خوزستان
28 نيسان 2023
قاليباف: ايران بلغت مستوى من قدرات الردع اذهل الاعداء
قاليباف: ايران بلغت مستوى من قدرات الردع اذهل الاعداء
28 نيسان 2023
الرئيس رئيسي في زيارة تفقدية لمحافظة خوزستان جنوب البلاد
الرئيس رئيسي في زيارة تفقدية لمحافظة خوزستان جنوب البلاد
27 نيسان 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الدولار يتلقى ضربات موجعة.. منظمة شنغهاي للتعاون تتخلى عن الدولار
المحللون الصهاينة يحذرون من الجيل الجديد من المقاتلين الفلسطينيين
أزمة مياه خطيرة في العراق .. هل تستسلم بغداد لابتزازات تركيا ؟
تأثير الانفتاح الإقليمي على العلاقات بين الأكراد والحكومة السورية