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السبت 29 نيسان 2023 ساعة 15:57

الرئيس الایرانی: زعزعة أمن العراقي تعني زعزعة أمن ايران

الرئيس الایرانی: زعزعة أمن العراقي تعني زعزعة أمن ايران
واضاف الرئيس رئيسي ان المفاوضات بين دول المنطقة تؤدي إلى تحسين الأمن والاستقرار والوجود الأميركي فيها يضر بالمنطقة واستقرارها .

وأكد الرئیس الایراني انه علی دول المنطقة التعاون لمکافحة الجرائم المنظمة بخصوص مکافحة المخدرات و الامم المتحدة لم تقدم الدعم الحقیقي.

كما صرح الرئیس الایراني انه تقرر متابعة المفاوضات بین وزراء ایران و العراق لمناقشة القضایا الحقوقیة بخصوص المیاه و سنتعاون بهذا الخصوص.

بدوره قال الرئيس العراقي: ان التاريخ والجغرافيا المشتركین تربطاننا بإيران مؤكدا القول: ان الشعب العراقي لن ينسى وقفة الجمهورية الإسلامية حينما عانينا من ظلم الديكتاتورية.

واوضح عبداللطيف رشيد ان العلاقات بين العراق وإيران متماسكة وتزداد قوة وعلينا العمل على تطويرها بالتنسيق على كافة الصعد.

وصرح بالقول: لدول المنطقة حصصها من المیاه و نؤکد علی حقوق دول المنطقة و نؤکد علی حق ایران في اروند رود طبقا للمعاهدات السابقة.
رقم : 1054966
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