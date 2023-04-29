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السبت 29 نيسان 2023 ساعة 17:02

أميرعبداللهيان من حدود فلسطين: ندعم المقاومة

أميرعبداللهيان من حدود فلسطين: ندعم المقاومة
وكان في استقباله لدى وصوله الى بلدة مارون الراس ممثل امين عام حزب الله النائب حسن فضل لله وعدد من النواب مسؤولي المقاومة.

وقام الوزير الايراني بوضع اكليلا من الزهر على نصبي الشهيدين الفريق قاسم سليمان والمهندس خوش نفيس، قام بعدها بزرع شجر من الزيتون في باحة حديقة ايران المطلة على الاراضي الفلسطينية المحتلة.

مؤكدا ان وجوده في هذه المنطقة هو تاكيد ثوابت ايران بدعم المقاومة اللبنانية ضد الاحتلال والوقوف الى جانب شعبه حكومة وجيشه.

من جانبه قال النائب حسن فضل الله ان لايران اليد الطولى في ما تم انجازه من نصر وتحرير كانت قد حققته المقاومة مؤكدا على جهوزيتها الدائمة للتصدي لاي اعتداء على لبنان .

وبدوره أكد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ حسن البغدادي، أن زيارة وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى بيروت "تأتي في ظل متغيرات دولية وإقليمية بات معها الحضور الأميركي بحالة ضعف وتراجع واضحين".

وتابع في لقاء في الضاحية الجنوبية لبيروت: "اليوم لا مبرر لأحد في عدم تلقف الفرصة بحجة أن هناك مشكلة لدى الأميركيين، إلا إذا كان واحدا منهم ولا يوجد في قاموسه شيء إسمه مصلحة لبنان.

فالآن بإمكان الجميع أن يجلسوا ويتحاوروا على مصلحة لبنان بعيدا من التدخلات الخارجية، ولنستفد من الخارج إذا قدم لنا فرصا يمكن استثمارها للنهوض مجددا ببلدنا، فها هي الجمهورية الإسلامية كانت وما زالت تمد يد العون لمساعدة لبنان في كل المجالات الممكنة وأهمها الطاقة من دون وصاية أو تدخل، وسياسة الجمهورية الإسلامية هذه تتبعها مع كل حلفائها. ثم إن التفاهم السعودي - الإيراني على القضايا الكبرى، سيضفي بالتأكيد مناخا إيجابيا يمكن استثماره في الداخل اللبناني عبر العمل الجاد على إنقاذ البلد".

وأضاف البغدادي: "تأتي هذه الزيارة إلى لبنان ولقائه المسؤولين اللبنانيين والكتل النيابية في ظل هذه التوازنات الدولية التي سوف تساهم بدفع عجلة الحلول ووضع القضايا العالقة على سكة التفاهم، ما يعطي الشعب أملا بالخروج من مأزقه الإقتصادي ومعيشته التي باتت لا تطاق".

وختم: "كلنا أمل في مستقبل زاهر للمنطقة بعيدا عن التدخل الأجنبي الذي لم يكن في أي يوم لصالح الشعوب التي ضحت وقدمت من دماء أبنائها ولقمة عيشها في سبيل المحافظة على الأوطان وتحريرها من الإحتلال ومن الأيدي التي تعمل على نهب ثرواتها واستعبادها والنيل من كراماتها".

هذا واختتم وزير الخارجية الايرانية زيارته بمؤتمر صحفي عقده في دار السفارة الايرانية في بيروت اكد خلاله على وقوف ايران شعبا وحكومة الى جانب لبنان واستعداد طهران لتقديم اي مساعدة يطلبها لبنان في مختلف القطاعات لا سيما الطاقة.

مكررا موقف ايران من دعمها لاي توافق لبناني يفضي الى انتخاب رئيس للجمهورية دون تدخل اي جهة دولية بشؤونه الداخلية.
رقم : 1054976
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