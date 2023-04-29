خاجي : حل المشاكل الإنسانية في اليمن يجب أن يكون على رأس ألاولويات

والتقى المندوب السويدي الخاص للشؤون اليمنية اليوم السبت ، علي أصغر خاجي كبير مستشاري وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة وعقد معه جولة من المباحثات.



وناقش الطرفان في هذا الاجتماع آخر المستجدات السياسية والإنسانية في اليمن ، لا سيما المفاوضات الأخيرة في صنعاء.



وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للتقدم المحرز في المحادثات ، واعربا عن أملهما في أن تفضي نتائج هذه المحادثات الى انهاء معاناة الشعب اليمني وإحلال سلام دائم في هذا البلد.



واعتبر خاجي رفع الحصار الاقتصادي عن الشعب اليمني وإقرار وقف لإطلاق النار في هذا البلد بأنه من أهم القضايا الراهنة في الملف اليمني ، وأشار إلى ضرورة إعطاء الأولوية لحل المشاكل الإنسانية في اليمن.