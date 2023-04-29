افتتاح اول متحف وطني للجوفضاء في ايران

وقال رئيس بلدية كرمان "سعيد شعرباف تبريزي" في مراسم افتتاح هذا المتحف ان الغاية من افتتاح مثل هذا المتحف هو الترويج للتكنولوجيا وجعلها شعبية، موضحا ان هذا الصرح هو من ضمن 5 متاحف عالمية في مجال العلوم الترويجية ، معربا عن امله في ان تصبح كرمان قريبا محطة لعلوم الجوفضاء في ايران.



كما توقع بأن يتحول هذا المتحف في المستقبل القريب الى واحة لعلوم الجوفضاء وذلك بمساهمة من فريق باحثي علوم الجوفضاء في كرمان.



يذكر انه خلال هذه المراسم تم قراءة رسالة التهنئة التي بعثها رائد الفضاء الروسي "الكسندر لازوتكين" بمناسبة افتتاح هذا المعرض.