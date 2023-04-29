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السبت 29 نيسان 2023 ساعة 20:32

المبعوث الايراني: مشكلات افغانستان اليوم هي ارث الاحتلال الاميركي

المبعوث الايراني: مشكلات افغانستان اليوم هي ارث الاحتلال الاميركي
وبشأن لقائه ومحادثاته مع سفير كازاخستان لدى طهران في الشأن الافغاني، كتب حسن كاظمي قمي: خلال اللقاء مع سفير كازاخستان في ايران، تمت الاشارة الى الاداء الايجابي للاجتماعات الاقليمية وتوقع الدور الداعم من قبل الامم المتحدة. وقد اكدت خلال اللقاء ان المنطقة مسؤولة تجاه افغانستان، ولابد من متابعة حل الازمة الافغانية في المنطقة.

وأضاف كاظمي قمي: ان مشكلات افغانستان اليوم، كالارهاب والازمة الاقتصادية والمخدرات و... هي ارث 20 عاما من الاحتلال الاميركي. وأن مؤتمر الدوحة ينبغي ان يكون ضمن الجهود الرامية لإنهاء مشكلات الشعب الافغاني.

وكان زلماي خليل زاد، المبعوث الاميركي السابق للصلح في افغانستان، قد اعلن قبل ايام، انه من المقرر عقد مؤتمر حول افغانستان، يستضيفه انتونيو غوتيريش الامين العام للامم المتحدة في العاصمة القطرية.

وفي سلسلة تغريدات، كتب خليل زاد، ان هذا المؤتمر سيعقد في الاول من شهر أيار/مايو القادم، بمشاركة "المبعوثين الخاصين لدول العام في شؤون افغانستان".
رقم : 1055016
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