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السبت 29 نيسان 2023 ساعة 21:05

الجيش الأميركي يمنع طائراته من التحليق لمدة 24 ساعة.. ما السبب؟!

الجيش الأميركي يمنع طائراته من التحليق لمدة 24 ساعة.. ما السبب؟!
وأمر رئيس أركان الجيش الأميركي الجنرال جيمس ماكونفيل، "بتجميد الطلعات الجوية بعد حادثين سقط فيهما قتلى"، في إشارة إلى حادث وقع الخميس بولاية ألاسكا، وآخر في أواخر آذار/مارس الماضي بولاية كنتاكي.

وأضاف ماكونفيل أنّ هذا القرار "يمنع جميع طياري الجيش من الطيران، باستثناء المشاركين في مهام أساسية، إلى أن يكملوا التدريب اللازم".

وأوضح أنّ الجيش في هذه الفترة "سيراجع إجراءات الموافقة وإدارة المخاطر وبرنامج التدريب على صيانة الطيران وتوحيد تدريب الأطقم الجوية وإدارتها ومسؤولية الإشراف".

و الخميس، أعلن الجيش الأميركي عن تحطُّم طائرتين مروحيتين هجوميتين تابعتين له، من طراز "آي أتش-64 آباتشي"، خلال مشاركتهما في تدريبات عسكرية بولاية ألاسكا، ما أدى إلى سقوط 3 قتلى.

وسبق ذلك اصطدام طائرتي "هليكوبتر" أميركيتين، من طراز "بلاك هوك" في 30 آذار/مارس الماضي، خلال مهمة تدريبية بولاية كنتاكي، أسفر عن مقتل جميع الجنود الـ 9 الذين كانوا على متنيهما.

كذلك، سجِّلت عدة حوادث أخرى لطائرات عسكرية أميركية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك مقتل اثنين من أفراد الحرس الأميركي في حادث تحطم طائرة "بلاك هوك" في ولاية تينيسي، خلال تدريب في ألاباما في شباط/فبراير الماضي.
رقم : 1055021
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