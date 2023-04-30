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الأحد 30 نيسان 2023 ساعة 17:15

عودة 65 مواطنا إيرانيا إلى البلاد تم إجلاءهم من السودان

عودة 65 مواطنا إيرانيا إلى البلاد تم إجلاءهم من السودان
وقد بادرت بعض الدول الى اعادة رعاياها في السودان اثر الاضطرابات التي تعصف بهذا البلد، بينها ايران الاسلامية التي قامت بإجراءات لإعادة مواطنيها في الايام الاولى من بدء هذه الاضطرابات.

وكان المتحدث بإسم وزارة الخارجية " ناصر كنعاني " قد اعلن أمس السبت بدء عملية اعادة المواطنين الايرانيين المقيمين في السودان الى الوطن بينهم هؤلاء الـ 65 الذين تم نقلهم من الخرطوم الى بورت سودان ومن ثم نقلهم الى ميناء جدة.

وأشار المسؤول الى التعاون الذي أبدته الحكومة السعودية لنقل هؤلاء المواطنين مشيدا بهذا التعاون الفاعل وأعرب عن شكره للحكومة السودانية التي بذلت جهودها لتحقيق هذا الهدف.

الجدير بالذكر أن مختلف المدن السودانية بينها العاصمة الخرطوم شهدت منذ يوم 15 مارس الماضي اشتباكات بين الجيش السوداني بقيادة الجنرال «البرهان» وقوات الدعم السريع بقيادة الجنرال «محمد حمدان دقلو» المعروف بـ «حميدتي».
رقم : 1055153
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