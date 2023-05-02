الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 2 أيار 2023 ساعة 11:08

تونس: لا نتجه إلى ديكتاتورية ولا نتدخل في شؤون غيرنا

تونس: لا نتجه إلى ديكتاتورية ولا نتدخل في شؤون غيرنا
وذكر عمار في مقابلة مع وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن "لا نتجه الى ديكتاتوري في تونس، والتونسيون لا ينتظرون أي جهة لتدافع عن حرياتهم وإذا اعتبروا أنهم مهددون فسوف يخرجون إلى الشوارع بإرادتهم الحرة للدفاع عن حرياتهم".

وحول ملف الهجرة غير النظامية، قال عمار إن "إيطاليا والاتحاد الأوروبي وشركاءنا عامة، يدركون جيدا أن الهجرة غير النظامية تفوق قدرة دولة واحدة".

وتابع: "تونس معنية بهذه المسألة (الهجرة غير النظامية) لأنها تقع في الطريق التي يسلكها المهاجرون غير النظاميين للعبور إلى الضفة الشمالية من المتوسط لكنها مع ذلك ليست في قلب هذه الديناميكية".

وأردف: "مساعدة الاقتصاد التونسي ستكون شكلا من أشكال مكافحة الهجرة غير النظامية، واقتصادنا تأثر سلبيا من التصريحات التي تعيق جهودنا الرامية إلى الإصلاح، وهذا لا يخدم مصلحة شركائنا أيضا".

وبشأن زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد مؤخرا إلى تونس، قال عمار إن "هذه الزيارة كانت تاريخية، وهي تعني العودة إلى وضعية طبيعية، بعد أن حادت عن طريقها".

ولفت عمار إلى أن "تونس لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وليس من دورنا أن نقرر من الذي يجب أن يقود السوريين، فهذا شأن سوري بحت".
رقم : 1055426
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
يجب احياء الهوية الايرانية والاسلامية والشخصية الوطنية في نفوس الأطفال
يجب احياء الهوية الايرانية والاسلامية والشخصية الوطنية في نفوس الأطفال
اللواء سلامي: الحرس الثوري يمضي سريعا نحو تحقيق هدف "ايران القوية"
اللواء سلامي: الحرس الثوري يمضي سريعا نحو تحقيق هدف "ايران القوية"
2 أيار 2023
أكثر من أصدقاء أو حلفاء .. علاقات ايران وسوريا خلال الـ12 عاما الماضية
أكثر من أصدقاء أو حلفاء .. علاقات ايران وسوريا خلال الـ12 عاما الماضية
2 أيار 2023
هل انتهى ردع "إسرائيل" ضد حزب الله؟
هل انتهى ردع "إسرائيل" ضد حزب الله؟
2 أيار 2023
الأسبوع السابع عشر من التظاهرات الصهيونية في الأراضي المحتلة
الأسبوع السابع عشر من التظاهرات الصهيونية في الأراضي المحتلة
2 أيار 2023
الاستخدام الواسع للأسلحة المحرمة.. الغرب يتبع استراتيجية الأرض المحروقة في حرب أوكرانيا
الاستخدام الواسع للأسلحة المحرمة.. الغرب يتبع استراتيجية الأرض المحروقة في حرب أوكرانيا
2 أيار 2023
السودان على شفا أزمة إنسانية
السودان على شفا أزمة إنسانية
2 أيار 2023
الصحف الإيرانية: عودةٌ الى إعدام جاسوس بريطاني
الصحف الإيرانية: عودةٌ الى إعدام جاسوس بريطاني
2 أيار 2023
الأسير خضر عدنان شهيدًا في سجون الإحتلال
الأسير خضر عدنان شهيدًا في سجون الإحتلال
2 أيار 2023
قائد الثورة الاسلامية : وجود حتى أميركي واحد كثير على العراق
قائد الثورة الاسلامية : وجود حتى أميركي واحد كثير على العراق
29 نيسان 2023
قائد الثورة الاسلامية يستقبل حشدا كبيرا من العمّال
قائد الثورة الاسلامية يستقبل حشدا كبيرا من العمّال
29 نيسان 2023
العبث بأمن منطقة.. محاولة أمريكية لوضع العصي في عجلة التقارب بين دولها
العبث بأمن منطقة.. محاولة أمريكية لوضع العصي في عجلة التقارب بين دولها
29 نيسان 2023
رئيسي: التبادل الاقتصادي مع الدول العربية بلغ عدة اضعاف
رئيسي: التبادل الاقتصادي مع الدول العربية بلغ عدة اضعاف
29 نيسان 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أكثر من أصدقاء أو حلفاء .. علاقات ايران وسوريا خلال الـ12 عاما الماضية
هل انتهى ردع "إسرائيل" ضد حزب الله؟
الدولار يتلقى ضربات موجعة.. منظمة شنغهاي للتعاون تتخلى عن الدولار
المحللون الصهاينة يحذرون من الجيل الجديد من المقاتلين الفلسطينيين