قائد الثورة يستقبل حشدا من المعلمين

واستقبل سماحة قائد الثورة اليوم الثلاثاء في حسينية "الامام الخميني (رض)" حشدا من المعلمين من مختلف انحاء البلاد بالتزامن مع ذكرى استشهاد آية الله مرتضى مطهري ويوم المعلم.



وسنوافيكم لاحقا بتفاصيل الخبر.