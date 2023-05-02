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الثلاثاء 2 أيار 2023 ساعة 16:04

بيان حزب الله حول استشهاد البطل الفلسطيني الشيخ خضر عدنان

بيان حزب الله حول استشهاد البطل الفلسطيني الشيخ خضر عدنان
واوضح الزميل حسين عزّ الدين، ان حزب الله قال في بيانه ان استشهاد الشيخ عدنان اليوم يكشف مجدداً حجم المأساة الكبيرة التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون ‏والعرب في سجون العدو الإسرائيلي.

اليكم نص البيان:

يتقدّم حزب الله من الشعب الفلسطيني وحركات المقاومة وخصوصاً الأخوة في حركة الجهاد ‏الإسلامي وهيئات ونوادي وجمعيات شؤون الأسرى بأحرّ التعازي والتبريكات باستشهاد البطل ‏المقاوم الأسير الشيخ خضر عدنان الذي قضى صباح اليوم في سجون الاحتلال الاسرائيلي بعد ‏مسيرة طويلة حافلة بالصمود والمقاومة والتصدي لممارسات العدو التعسفية طيلة أكثر من ثماني ‏سنوات قضاها في الاعتقال والتعذيب.‏

إنّ استشهاد الشيخ عدنان اليوم يكشف مجدداً حجم المأساة الكبيرة التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون ‏والعرب في سجون العدو الإسرائيلي وتعرّضهم لأشد أنواع التنكيل والارهاب.‏

إن حزب الله إذ يطالب المؤسسات الدولية والانسانية بالعمل الجاد لكشف جرائم الاحتلال في ‏السجون الصهيونية، يعرب عن مواساته لأسرة الشهيد وتأييده لكل الخطوات التي تقوم بها حركات ‏المقاومة في فلسطين رداً على جرائم الإحتلال ولتحرير جميع الأسرى والمعتقلين من سجونه. ‏
رقم : 1055457
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