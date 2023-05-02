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الثلاثاء 2 أيار 2023 ساعة 16:05

الكويت ترحب بــ'البيان الختامي' لاجتماع عمان التشاوري حول سوريا

الكويت ترحب بــ
وبحث "الصباح" خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، مثمنا الدور الفاعل الذي يقوم به الأردن في إطار تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.

وفي السياق، أكد وزراء خارجية سوريا والأردن والسعودية والعراق ومصر أولوية إنهاء الأزمة وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار ومن معاناة للشعب السوري.

وشدد البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية سوريا والسعودية والأردن ومصر والعراق في العاصمة الأردنية عمان على "التعاون بين سوريا والدول المعنية والأمم المتحدة في بلورة استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتنظيماته، وإنهاء تواجد المنظمات الإرهابية في الأراضي السورية وتحييد قدرتها على تهديد الأمن الإقليمي والدولي".

وآکد البیان على "العمل على دعم سوريا ومؤسساتها لبسط سيطرتها على أراضيها وفرض سيادة القانون، وإنهاء تواجد الجماعات المسلحة والإرهابية على الأراضي السورية، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري، وفق أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

کما شدد البيان الختامي بوجوب "التوافق على خطوات فاعلة لمعالجة التحديات الأمنية المرتبطة بأمن الحدود عبر إنشاء آليات تنسيق فعالة بين الأجهزة العسكرية والأمنية السورية ونظيراتها في الدول المجاورة".

وأضاف البيان: "تشكيل فريق فني على مستوى الخبراء لمتابعة مخرجات هذا الاجتماع وتحديد الخطوات القادمة في سياق هذا المسار الذي يستهدف حل الأزمة في سوريا".
مصدر : وكالات
رقم : 1055458
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